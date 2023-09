Roma-Milan, diretta LIVE ore 20.45: Belotti-El Shaarawy in avanti. Aouar dal 1′

I giallorossi dopo il pareggio con la Salernitana e la sconfitta col Verona sono a caccia della prima vittoria in campionato

Redazione

La Roma va a caccia della prima vittoria in campionato dopo il pareggio con la Salernitana e la deludente sconfitta di Verona. Torna Mourinho in panchina e si trova di fronte il Milan di Pioli. I rossoneri guidano la classifica con 6 punti e vogliono andare alla pausa con il bottino pieno. José non può contare su Dybala e Lukaku dal 1’, entrambi partiranno dalla panchina. Torna titolare Aouar in mezzo al campo. Rui Patricio in porta nonostante le numerose critiche degli ultimi giorni. In attacco la coppia Belotti-El Shaarawy. Sulla fascia sinistra c’è Zalewski.

Roma-Milan, le probabili formazioni — ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Aouar, Cristante, Pellegrini, Zalewski; El Shaarawy, Belotti. A disposizione: Svilar, Boer, Ndicka, Karsdorp, Spinazzola, Celik, Paredes, Bove, Pagano, Pisilli, Azmoun, Dybala, Lukaku. Allenatore: Mourinho.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli. A disposizione: Sportiello, Mirante, Kalulu, Kjaer, Pellegrino, Florenzi, Adli, Pobega, Zeroli, Musah, Romero, Chukwueze, Okafor.

Arbitro: Rapuano della sezione di Rimini. Assistenti: Meli-Alassio. IV uomo: Massa. Var: Irrati. Avar: Di Vuolo

PREPARTITA - La Roma vuole trovare la prima vittoria in campionato. L’arrivo di Lukaku ha fatto dimenticare le prime due deludenti partite di campionato. Big Rom verrà presentato alle ore 19.30. Torna in panchina Mourinho dopo le due giornate di squalifica.

ULTIME DA TRIGORIA - Out Sanches per la sfida col Milan oltre ai soliti Abraham e Kumbulla. Pellegrini e Spinazzola si sono allenati poco durante la settimana, ma il capitano prova a stringere i denti. Recupera anche Dybala dopo il problema all’adduttore della coscia destra, ma partirà dalla panchina.

DOVE VEDERLA - La partita viene trasmessa in diretta da DAZN e per vederla in tv bisogna accedere all'app della piattaforma tramite una smart tv. In alternativa si può ricorrere ad una console come Playstation e XBOX o ad un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV. La telecronaca è affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini. Inoltre, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - La Roma ha evitato la sconfitta in otto delle ultime undici gare casalinghe contro il Milan in A (4V, 4N), tuttavia ha perso due delle tre più recenti. In generale, nessuna formazione ha vinto più gare esterne rispetto ai rossoneri contro gli avversari in campionato (30).