Roma-Ludogorets diretta LIVE ore 21: Vina in vantaggio su Kumbulla

I giallorossi possono solo vincere per proseguire il cammino in Europa League. Confermati Abraham ed El Shaarawy titolari, l'uruguaiano in vantaggio sull'ex Verona

Redazione

Dentro o fuori. La Roma di Mourinho non ha bisogno di calcoli. Davanti ai 70mila dell'Olimpico (15esimo sold out consecutivo) i giallorossi possono solo vincere contro il Ludogorets per proseguire il cammino in Europa League. Con i tre punti i ragazzi dello Special One si qualificherebbero per i playoff, dove ad aspettarli ci sono già gli "squali falliti della Champions", così li ha definiti lo stesso portoghese. In caso contrario sarebbe di nuova Conference League ma come ribadito ieri in conferenza stampa, non è un'opzione considerata: "L'ambizione non è vincere di nuovo la Conference League, vogliono andare ai playoff anche se ci saranno squadre fatte per vincere la Champions". Per farlo, lo Special One si affiderà al classico modulo a tre con Rui Patricio tra i pali e Vina al posto dello squalificato Mancini. Sull'esterno confermato El Shaarawy con Karsdorp dall'altra parte, mentre a centrocampo ci sarà ancora Camara. Dietro Abraham invece ci saranno Pellegrini e Zaniolo.

Roma-Ludogorets, le probabili formazioni — ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Vina; Karsdorp, Cristante, Camara, El Shaarawy; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione: Svilar, Boer, Tripi, Kumbulla, Celik, Zalewski, Bove, Matic, Faticanti, Belotti, Shomurodov, Volpato.

LUDOGORETS (4-3-3): Padt; Cicinho, Verdon, Nedyalkov, Witry; Piotrowski, Cauly, Naressi; Rick, Thiago, Tekpetey. Allenatore: Simundza. A disposizione: Sluga, Hristov, Terziev, Plastun, Grupper, Dimitrov, Cafumana, Goncalves, Yordanov, Georgiev, Tissera, Nonato, Delev.

ARBITRO: Dabanovic (Montenegro). ASSISTENTI: Djukic-Todorovic (Montenegro) IV UOMO: Savovic (Montenegro). VAR: Van Boekel (Olanda). AVAR: Frankowski (Polonia).

PREPARTITA - Mourinho non vuole pensare al derby di domenica perché in testa ha un solo obiettivo: i playoff. Grazie anche alla vittoria di Verona, i giallorossi arrivano al match di questa sera carichi, così come tutto l'Olimpico che ancora una volta ha fatto registrare l'ennesimo sold out stagionale.

ULTIME DA TRIGORIA - In campo non ci sarà Gianluca Mancini, squalificato dopo il giallo di Helsinki. Al suo posto ci sarà Vina, preferito a Kumbulla. Ci sarà invece Nicolò Zaniolo che ieri ha svolto tutto l'allenamento con i compagni di squadra. La botta presa da Dawidowicz sembra essere ormai smaltita, nonostante il grande ematoma dei giorni scorsi.

DOVE VEDERLA - Il match dell'Olimpico sarà visibile in tv su Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (numero 252), e su DAZN scaricando l'app sulla propria smart tv di ultima generazione o su una console di gioco come Xbox e PlayStation. La gara, decisiva per il passaggio del turno, sarà anche visibile in chiaro su TV8, canale numero 8 del digitale terrestre. In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Facebook e Twitter.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - Entrambe le squadre sono appaiate a 7 punti in classifica ma i bulgari, grazie alla vittoria per 2-1 all'andata, occupano il secondo posto. Quello dell'Olimpico sarà il secondo scontro tra le due squadre in tutta la loro storia anche se i bulgari hanno già vinto all'Olimpico nel lontano 2014 (1-0 contro la Lazio). Roma-Ludogorets sarà il dodicesimo incrocio con una squadra bulgara nelle competizioni europee. Giallorossi vittoriosi in 7 degli 11 precedenti (1 pareggio e 3 ko nei restanti 4 match). Inoltre solo nel 2019, contro il Wolfsberger (2-2), la Roma aveva chiuso in casa il girone di Europa League.