Roma-Leverkusen ore 21 LIVE: senza Dybala pronti Abraham e Belotti. C’è Spinazzola

I giallorossi alle 21 ospiteranno la formazione tedesca allenata da Xabi Alonso nell'andata delle semifinali di Europa League

Redazione

E' ormai tutto pronto per l'andata delle semifinali di Europa League. Questa sera (ore 21) la Roma ospiterà all'Olimpico il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso in un match chiave per il prosieguo della stagione. Qualche dubbio di formazione per Mourinho a cominciare da Paulo Dybala che probabilmente partirà dalla panchina per poi subentrare nella ripresa.

Roma-Bayer Leverkusen, le probabili formazioni — ROMA(3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Bove, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Belotti, Abraham. A disposizione: Boer, Svilar, Samlling, Zalewski, Camara, Wijnaldum, Tahirovic, Volpato, Dybala. Allenatore: Mourinho.

BAYER LEVERKUSEN(3-4-3): Hradecky; Tapsoba, Hincapié, Tah; Frimpong, Andrich, Amiri, Bakker; Diaby, Adli, Wirtz. A disposizione: Azmoun, Fosu-Mensah, Mbamba, Pentz, Palacios, Kossounou, Demirbay, Hlozek. Allenatore: Xabi Alonso

PREPARTITA - Match fondamentale in casa Roma che spera di indirizzare la qualificazione già questa sera in vista del ritorno in Germania la prossima settimana. L'Europa League è infatti la strada principale per arrivare in Champions League nella prossima stagione visto l'ormai settimo posto in campionato e le 5 lunghezze di distanza dall'Inter quarta.

ULTIME DA TRIGORIA - Mourinho deve ancora fare i conti con le assenze. Gli unici due recuperati rispetto all'Inter sono Dybala e Wijnaldum. L'olandese partirà sicuramente dalla panchina mentre per la Joya ci sono possibilità di vederlo in campo dall'inizio nonostante le parole di Mourinho ieri in conferenza stampa. Se l'argentino non dovesse partire nell'undici titolare, spazio alla coppia Abraham-Belotti con Pellegrini spostato sulla linea di centrocampo.

DOVE VEDERLA - Roma-Bayer Leverkusen sarà trasmessa in chiaro su TV8 (canale 8, 108 o 508 del digitale terrestre o sul canale 125 della piattaforma Sky), con collegamenti prepartita già dalle 20 dai campi. Inoltre, come di consueto, il match sarà visibile anche su Dazn e Sky. Per quanto riguarda la piattaforma streaming telecronaca affidata a Pierluigi Pardo con il commento di Andrea Stramaccioni. Dalle 20.15 Zona Europa, dalle 21 Roma-Bayer. Inoltre, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - Quella di questa sera sarà la quinta sfida tra Roma e Bayer Leverkusen. Il bilancio è in parità con un successo giallorosso, un successo tedesco e due pareggi. L'ultima sfida all'Olimpico risale alla stagione 2015/16 con la Roma di Garcia che si impose per 3-2 grazie alle reti di Salah, Dzeko e Pjanic. Sono invece 37 le partite disputate dal club della Capitale e le squadre tedesche in competizioni europee. Il bilancio vede 16 successi dei giallorossi, 4 pareggi, 17 affermazioni avversarie.