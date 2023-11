Roma-Lecce LIVE, ufficiali: davanti la coppia Dybala-Lukaku. El Shaarawy a sinistra

I capitolini cercano i tre punti dopo il ko di San Siro con l'Inter inaugurando la settimana che porta al derby

Redazione

La Roma deve riprendersi dalla sconfitta contro l'Inter e la beffa nel finale del gol di Thuram. Una partita dura dal punto di vista mentale e atletico, viste anche le tante assenze anche se le critiche non sono mancate per la prestazione. I giallorossi non possono sbagliare oggi alle 18 con il Lecce, soprattutto dopo la vittoria del Napoli e il ko dell'Atalanta che rappresenta una bella occasione. Mourinho ritrova Dybala e Renato Sanches: il portoghese non sarà sicuramente titolare, l'argentino ha qualche possibilità in più. Ancora out Spinazzola, Pellegrini e Smalling, che continua a essere un mistero mentre Paredes è squalificato. Giovedì sarà di nuovo tempo di Europa League, poi il derby contro la Lazio di domenica prossima. All'Olimpico la Joya ne può approfittare per mettere minuti nelle gambe e presentarsi al top nella stracittadina.

16:39 - 5 nov Arrivato nella pancia dell'Olimpico anche il pullman del Lecce 16:40 - 5 nov La Roma è arrivata allo Stadio Olimpico. Mourinho guida il gruppo

Roma-Lecce, le formazioni ufficiali — ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Bove, Cristante, Aouar, El Shaarawy; Dybala, Lukaku.

A disposizione: Svilar, Boer, Kristensen, Zalewski, Celik, Renato Sanches, Pagano, Joao Costa, Azmoun, Belotti.

Allenatore: Mourinho.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Dorgu; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Banda.

A disposizione: Brancolini, Samooja, Venuti, Smajlovic, Touba, Gonzalez, Oudin, Berisha, Faticanti, Burnete, Gallo, Strefezza, Blin, Piccoli, Sansone. Allenatore: D’Aversa.

Arbitro: Colombo (Como).

Assistenti: Baccini e Margani.

IV Uomo: Fourneau.

Var: Maggioni.

Avar: Piccinini.

PREPARTITA - La Roma è pronta a sfida il Lecce di D'Aversa, che dopo una partenza sprint sta vivendo un momento non semplice vista anche l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Parma. Mourinho però ammonisce sulla qualità offensiva in ripartenza dei pugliesi. In conferenza lo Special One ha poi attaccato in maniera netta la Lega Serie A e l'ad De Siervo, oltre a riservare una frecciatina alla stessa Roma. Per i giallorossi settimana fondamentale che proseguirà con Slavia Praga e derby.

ULTIME DA TRIGORIA - Mourinho ha finalmente recuperato Paulo Dybala e Renato Sanches, anche se non interamente. La Roma - dice il mister - ha metà dell'argentino e un terzo del portoghese. La Joya potrebbe partire titolare e mettere minuti nelle gambe in vista del derby. Ballottaggio a sinsitra tra Zalewski ed El Shaarawy mentre Paredes è out per squalifica. Ancora out Spinazzola e Smalling così come Pellegrini.

DOVE VEDERLA - Il match tra Roma e Lecce verrà trasmesso da DAZN e per vederlo in tv ci si dovrà connettere all'app tramite smart tv di ultima generazione, console di gioco come Playstation e Xbox o dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire Stick TV e TIMSVISION BOX.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - Tra Roma e Lecce sarà il 37esimo incrocio in gare ufficiali: bilancio ovviamente favorevolissimo ai capitolini con 24 vittorie, 10 pareggi e 2 successi pugliesi. Primatista di gol segnati ai salentini è Francesco Totti con ben 10. Anche Dybala ha uno score interessantissimo contro il Lecce: 4 reti in totale, una ogni 77 minuti. Inoltre, Mourinho è vicino ai 200 gol tra campionato e coppe con la Roma: ad oggi sono 196 in 123 partite.