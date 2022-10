Roma-Lecce 20:45 diretta LIVE, probabili formazioni. Staffetta Abraham-Belotti

Dopo la sconfitta in Europa League, la Roma deve rituffarsi nel campionato e dare continuità alla vittoria importante di San Siro con l'Inter

Redazione

La Roma scende in campo questa sera all'Olimpico, ore 20:45, contro il Lecce per la nona giornata di Serie A. Dopo la sconfitta in Europa League, bisogna rituffarsi nel campionato e dare continuità alla vittoria importante di San Siro con l'Inter. Probabile mini turnover per José Mourinho, in vista del ritorno di coppa e dei tanti impegni ravvicinati. Kumbulla dovrebbe concedere un turno di riposo a Smalling. A centrocampo la solita coppia formata da Matic e Cristante. Scelte obbligate sulle fasce, dove giocheranno Zalewski e Spinazzola. Il dubbio principale dello Special One è legato alle condizioni di Lorenzo Pellegrini. Se il capitano dovesse essere in grado di giocare al 1', potrebbe sostituire Dybala (non al meglio) sulla trequarti al fianco di Zaniolo. Davanti ballottaggio tra Belotti e Abraham.

Roma-Lecce, le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Zalewski, Matic, Cristante, Spinazzola; Pellegrini, Zaniolo; Abraham. A disposizione: Svilar, Boer, Smalling, Vina, Bove, Camara, El Shaarawy, Dybala, Belotti, Shomurodov. Allenatore: Mourinho

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Umtiti, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Banda. A disposizione: Bleve, Brancolini, Dermaku, Baschirotto, Cetin, Tuia, Gallo, Di Francesco, Persson, Colombo. Allenatore: Baroni

PREPARTITA - La Roma deve approfittare del pareggio tra Udinese e Atalanta per avvicinarsi al vertice della classifica, oltre a tenere Inter e Juventus a distanza. Al momento i giallorossi sono sesti con 16 punti, a 4 lunghezze dal quarto posto che occupano Udinese e Milan. Un successo questa sera sarebbe utile anche per dare un'iniezione di fiducia ai calciatori in vista della trasferta di Europa League sul campo del Real Betis.

ULTIME DA TRIGORIA - Ieri Lorenzo Pellegrini si è allenato con il gruppo e José Mourinho potrebbe farlo giocare dal 1' al posto di Dybala. L'argentino ha lamentato un leggero affaticamento e, vista la sua importanza nello scacchiere romanista, rischiarlo più del dovuto potrebbe rappresentare un pericolo. Un altro giocatore fondamentale per gli equilibri della Roma è Chris Smalling. Questa sera con il Lecce potrebbe riposare per dare spazio a Kumbulla.

DOVE VEDERLA - Il match Roma-Lecce sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Coloro che sono abbonati sia a DAZN, sia a Sky, potranno seguire la partita sulla propria tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 del satellite), attivabile al costo aggiuntivo di 5 euro al mese. La telecronaca sarà curata da Riccardo Mancini, con il commento tecnico di Alessandro Budel. In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Facebook e Twitter.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - La gara di questa sera sarà la numero 33 in Serie A tra le due squadre. Il bilancio è ampiamente favorevole alla Roma: 22 vittorie, 8 pareggi e solo 2 successi del Lecce. Nei 16 precedenti all'Olimpico sono 13 i successi per i giallorossi, 2 pareggi e una vittoria per i pugliesi. Le due formazioni si sono affrontate anche due volte in Coppa Italia. Nel 1982 il match è terminato 0-0, l'anno scorso agli ottavi la Roma di Mourinho si è imposta 3-1 con le reti di Kumbulla, Abraham e Shomurodov.