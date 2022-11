Roma-Lazio diretta LIVE ore 18, ufficiale: Mourinho sceglie Zalewski e Camara

Lo stadio Olimpico sarà tutto esaurito per la 16esima volta consecutiva. I giallorossi arrivano dalla vittoria in Europa League contro il Ludogorets

E’ finalmente arrivato il giorno del derby della capitale. Dopo una settimana di frecciatine e sfottò sarà il campo a parlare. Alle 18 il calcio d’inizio della sfida, lo stadio Olimpico sarà tutto esaurito per la 16esima volta consecutiva. I giallorossi arrivano dalla vittoria in Europa League contro il Ludogorets. Protagonista della serata Zaniolo che ha recuperato dalla contusione rimediata al Bentegodi. Davanti ci sarà Abraham. Sulla fascia sinistra ballottaggio tra El Shaarawy e Zalewski. In difesa i soliti Mancini, Smalling e Ibanez davanti a Rui Patricio. In mezzo al campo c'è Camara e non Matic. La Lazio senza Milinkovic non recupera neanche Immobile che è ancora ai box.

ROMA LAZIO

16:54 - 6 nov La formazione ufficiale della Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Camara, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. 16:40 - 6 nov La Roma è arrivata allo Stadio Olimpico. Manca sempre meno all'inizio del derby.

Roma-Lazio, le formazioni ufficiali — ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Camara, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. Allenatore: Mourinho A disposizione: Boer, Svilar, Vina, Celik, Kumbulla, Matic, Bove, Volpato, Tripi, Tahirovic, Cherubini, Faticanti, Belotti, Shomurodov, El Shaarawy.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. Allenatore: Sarri A disposizione: Maximiano, Adamonis, Patric, Kamenovic, Hysaj, Radu, Gila, Marcos Antonio, Romero, Basic, Cancellieri, Immobile.

Arbitro: Orsato Guardalinee: Meli e Peretti Quarto uomo: Colombo Var: Mazzoleni Avar: Paganessi

PREPARTITA - Mourinho e Sarri non hanno parlato in conferenza stampa alla vigilia il derby. Lo Special One ha lanciato una stoccata al mister toscano dolo la sfida col Verona per le polemiche sull’ammonizione di Milinkovic. L’Olimpico sarà per la 16esima volta sold out e la Curva Sud ha preparato una coreografia

ULTIME DA TRIGORIA - La Roma non avrà a disposizione i soliti Spinazzola, Wijnaldum e Dybala. Ha recuperato Zaniolo che era in dubbio contro il Ludogorets e partirà dal 1’. A centrocampo ballottaggio Camara-Matic. In difesa torna Mancini dopo la qualifica in Europa League

DOVE VEDERLA - La partita sarà trasmessa da DAZN e per vederla in tv bisognerà accedere all'app della piattaforma tramite una smart tv. In alternativa si può ricorrere ad una console come Playstation e XBOX o ad un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV. La telecronaca sarà affidata a Edoardo Testoni e Riccardo Montolivo. In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti Instagram e Facebook.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - La Roma ha perso solo due delle ultime 24 partite di Serie A contro la Lazio da squadra ospitante (14V, 8N): 1-2 nel marzo 2012 e 1-3 nell'aprile 2017 - i giallorossi hanno ottenuto il successo in quattro delle cinque sfide interne più recenti (1N). Dopo il successo per 3-0 nella gara di ritorno dello scorso campionato, la Roma potrebbe ottenere due clean sheet di fila contro la Lazio in Serie A per la prima volta dalla stagione 2013/14, nei primi due Derby romani nel massimo torneo di Rudi Garcia.