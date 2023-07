Roma-Latina diretta LIVE 5-0: dopo quella di Dybala, arriva la doppietta di Belotti

I giallorossi si apprestano a scendere in campo per la seconda amichevole dopo quella contro la Boreale, vinta 4-0 lo scorso 15 luglio

Dopo la vittoria contro la Boreale, la Roma è pronta a giocare la seconda amichevole estiva contro il Latina. I giallorossi sono pronti ad alzare il livello dopo la vittoria dello scorso 15 luglio, ospitando presso lo stadio di Trigoria la squadra allenata da Di Donato, militante in Serie C. Il match sarà a porte chiuse e avrà inizio alle ore 10:30. Per la squadra allenata da Mourinho questa sarà l’ultima amichevole “italiana”: infatti i giallorossi voleranno in Portogallo, dove sfideranno il Braga il 26 luglio.