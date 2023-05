Roma-Inter, ore 18 LIVE: Camara con Matic a centrocampo. Cristante nei 3 di difesa

I giallorossi tornano in campo in Serie A per tentare di conquistare un posto in Champions League. Buona parte delle speranze passano dalla sfida di questo pomeriggio contro i nerazzurri di Inzaghi

Redazione

Dopo il pareggio esterno con il Monza, per la Roma è già tempo di tornare sul rettangolo verde. I giallorossi di José Mourinho questo pomeriggio saranno impegnati all'Olimpico contro l'Inter di Simone Inzaghi. È in piena emergenza il tecnico giallorosso, che dopo la trasferta in Brianza ha perso anche Celik ed El Shaarawy. Parola d'ordine, non scaricare le energie in vista della sfida con il Bayer Leverkusen in programma giovedì, che costringerà Mou a centellinare l'apporto dei titolari nella gara di oggi pomeriggio.

Inter-Roma, le probabili formazioni — ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibañez; Zalewski, Camara, Matic, Bove, Spinazzola; Pellegrini; Abraham. A disposizione: Svilar, Boer, Louakima, Tahirovic, Wijnaldum, Dybala, Volpato, Belotti, Solbakken. Allenatore: Mourinho.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu; Dimarco; Lukaku, Correa. A disposizione: Handanovic, Cordaz, De Vrij, Fontanarosa, Zanotti, Bellanova, Asllani, Gagliardini, Mkhitaryan, Carboni, Martinez, Dzeko. Allenatore: Inzaghi.

Arbitro: Maresca. Assistenti: Imperiale-Bresmes. Quarto uomo: Colombo. Var: Di Paolo. AVar: Paganessi.

PREPARTITA - Sfida classica del calcio italiano quella tra Roma e Inter, entrambe a caccia di un posto nella prossima edizione della Champions League. Mourinho trova davanti il suo ex club, con la quale ha inanellato nel 2010 uno storico treble. I nerazzurri di Inzaghi sono la squadra più in forma del campionato, capaci di realizzare ben 12 reti nelle ultime 3 uscite. I giallorossi, al contrario, sono reduci da un periodo altalenante, che li ha visti vincere solamente una partita nelle ultime quattro.

ULTIME DA TRIGORIA - Poche scelte a disposizione per Josè Mourinho, che continua a perdere pezzi partita dopo partita. In seguito al match con il Monza, il tecnico ha dovuto fare a meno dello squalificato Celik e dell'infortunato El Shaarawy. In difesa, quasi costretta la titolarità del trio composto da Ibañez, Mancini e Cristante a causa della coperta ormai cortissima. Torna disponibile Matic, out nell'impegno dell'U-Power. In attacco, al posto del Faraone, probabile l'inserimento dal '1 di Solbakken.

DOVE VEDERLA - La sfida Roma-Inter sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN, a partire dalle 18. Sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle smart tv compatibili con la app. Per chi lo preferisse, attraverso DAZN, potrà vedere la partita in diretta streaming anche sul proprio pc, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando precedentemente la app. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni. In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di e con gli aggiornamenti Instagram e Facebook.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - Quello di questo pomeriggio sarà il 180⁰ faccia a faccia tra Roma e Inter, partita più giocata nella storia della Serie A. Il bilancio sorride nettamente ai lombardi con 75 vittorie contro le 50 del club della Capitale. I giallorossi sono tra l'altro la squadra che ha subito più gol dai nerazzurri: 291.