Roma-HJK Helsinki ore 21 diretta LIVE: si rivede Vina. Torna Zaniolo con Belotti

I giallorossi vogliono rialzare la testa dopo la sconfitta nel primo turno contro il Ludogorets

Redazione

Dopo la ritrovata vittoria di Empoli, la Roma torna in campo in Europa League per conquistare i primi punti del girone di Europa League dopo la sconfitta esterna contro il Ludogorets. Gli uomini di Mourinho scenderanno in campo alle 21 contro l'HJK Helsinki nella seconda giornata del gruppo C che prevede inoltre anche la sfida tra Betis e la formazione bulgara, entrambe a tre punti in classifica. Lo Special One vuole i tre punti e recupera pedine fondamentali come Zaniolo e Karsdorp mentre Dybala parte partire dalla panchina.

ROMA HJK HELSINKI

20.20 20:28 - 15 set Il resto della squadra giallorossa entra in campo per il warm up, seguita un paio di minuti dopo dai finlandesi. Solita ovazione per Zaniolo. 20.17 20:19 - 15 set Anche i portieri della Roma entrano in campo per il riscaldamento. 20.04 20:12 - 15 set Entrano in campo per il riscaldamento i portieri del Midtjylland. Da qualche minuto sull'Olimpico si sta abbattendo un forte un acquazzone.

Roma-HJK Helsinki, le formazioni ufficiali

ROMA(4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Cristante, Matic; Spinazzola, Zaniolo, Pellegrini; Belotti. All. Mourinho. A disp.: Boer, Svilar, Smalling, Abraham, Shomurodov, Celik, Camara, Dybala, Bove, Volpato, Tripi, Faticanti.

HJK HELSINKI (3-4-3): Hazard, Hoskonen, Tenho, Raitala; Browne, Hetemaj, Vaananen, Lingman; Soiri, Abubakari, Hostikka. All. Toni Koskela. A disp.: Tannander, Yli-Kokko, Riski, Toivo, Tanaka, Boujellab, Peltola, Olusanya, Murilo, Halme, Arajuuri, Terho.

Arbitro: Radu Petrescu. Assistenti: Ghinguleac-Grigoriu. IV Uomo: Birsan. VAR: Pol van Boekel. AVAR: Dankert.

PREPARTITA - Dopo la sconfitta contro il Ludogorets la Roma torna in campo per conquistare i primi punti della sua stagione europea. I giallorossi vogliono rialzare la testa come accaduto in campionato con la vittoria sull'Empoli, dopo la sconfitta di Udine. Mouirnho concederà un turno di riposo a qualcuno dei suoi fedelissimi: Smalling in primis.

ULTIME DA TRIGORIA - L'infermeria giallorossa inizia a svuotarsi e Mourinho può finalmente tornare a sorridere. Karsdorp è recuperato dopo il fastidio al ginocchio e sarà in ballottaggio con Celik per una maglia da titolare sulla corsia di destra. Ci sarà anche Zaniolo che ha smaltito l'infortunio alla spalla, come già anticipato in conferenza stampa. Negli undici che inizieranno la partita, ci sarà anche Mady Camara, all'esordio da titolare in maglia giallorossa.

DOVE VEDERLA - La sfida tra Roma e HJK Helsinki, sarà visibile su DAZN, che mette a disposizione sulle smart tv di ultima generazione la sua app. Il match dell'Olimpico sarà trasmesso anche da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 satellite) e Sky Sport (numero 252 satellite). In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti Instagram, Facebook e Twitter.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - Quello di questa sera sarà il primo confronto assoluto tra Roma e HJK Helsinki. Nella loro storia, i giallorossi hanno affrontato solo un'altra volta una formazione finlandese: nella stagione '91/92. In quel caso la Roma sfidava il Ilves Tampere in Coppa delle Coppe (1-1 in Finlandia, 5-2 all'Olimpico).