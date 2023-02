Roma-Hellas Verona ore 20:45 LIVE: Bove-Cristante in mediana. Torna Karsdorp dal 1′

I giallorossi vogliono mettersi alle spalle la sconfitta europea contro il Salisburgo per continuare la corsa al quarto posto

Redazione

Dopo le fatiche europee, per la Roma è il momento di tornare a giocare in campionato. Alle 20:45 la formazione di José Mourinho ospiterà, in un Olimpico nuovamente sold out, il Verona di Zaffaroni per la 23esima giornata di Serie A. I giallorossi devono rialzare la testa dopo la sconfitta contro il Salisburgo e i tre punti in palio questa sera sono fondamentali per continuare ad inseguire l'obiettivo quarto posto anche alla luce dello scivolone dell'Atalanta contro il Lecce.

Roma-Verona, le probabili formazioni — ROMA(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Bove, Zalewski; Solbakken, El Shaarawy; Belotti. Allenatore: Mourinho. A disposizione: Boer, Svilar, Llorente, Celik, Kumbulla, Spinazzola, Wijnaldum, Matic, Pellegrini, Camara, Tahirovic, Volpato, Abraham, Solbakken.

VERONA(3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Coppola; Depaoli, Duda, Tameze, Doig; Lazovic, Ngonge; Gaich. Allenatore: Zaffaroni. A disposizione: Ceccherini, Dawidowicz, Faraoni, Cabal, Braaf, Joselito, Kallon, Lasagna, Terracciano, Verdi.

Arbitro: Sozza. Assistenti: Bindoni-Imperiali. IV uomo: Massimi. VAR: Chiffi. AVAR: Di Martino.

PREPARTITA - Tutto pronto in casa Roma per il ritorno in campo. I giallorossi devono rialzare la testa dopo l'amara sconfitta di giovedì in Europa League. In previsione del match di ritorno, Mourinho potrebbe optare per un moderato turnover. Nel terzetto difensivo, possibile turno di riposo per Smalling con Kumbulla pronto a prendere il suo posto. In mezzo al campo invece Bove sostituirà Matic per far coppia con Cristante.

ULTIME DA TRIGORIA - Tanti i dubbi di formazione lo Special One che rischia di dover fare a meno di tutto il tridente titolare. Dybala sicuramente non ci sarà dopo il sovraccarico muscolare accusato nel match contro il Salisburgo. Stesso problema anche per Lorenzo Pellegrini che potrebbe anche lui riposare in vista del match di Europa League in programma giovedì. Influenza invece per Tammy Abraham che svolgerà un provino decisivo prima della partita per capire se sarà in grado di ascendere in campo dal primo minuto o meno. Al suo posto pronto già Belotti.

DOVE VEDERLA - Roma-Verona sarà trasmessa in esclusiva da DAZN e per vederla in televisione bisognerà collegarsi all'app della piattaforma tramite smart tv di ultima generazione connesse a internet. Il match è disponibile anche in streaming connettendosi da pc al sito ufficiale della piattaforma. A curare la telecronaca per DAZN sarà la coppia composta da Dario Mastroianni ed Emanuele Giaccherini, quest'ultimo al commento tecnico. In alternativa è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - Quella di questa sera sarà la sfida numero 66 tra Roma e Verona in Serie A. I giallorossi ne hanno vinte 33, contro le 12 invece della formazione gialloblù. Venti invece i pareggi. Sono 25 invece le gare interne senza confitta contro la formazione di Zaffaroni (19 vittorie, 6 pareggi). Le ultime tre partite all'Olimpico della Roma si sono chiuse senza subire gol. E' dal novembre del 2014 che i giallorossi non raggiungono i quattro clean sheet consecutivi in casa.