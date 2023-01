Roma-Genoa diretta LIVE ore 21: spazio a Abraham. Kumbulla e Matic dal 1′

La Roma non vuole fallire l’obiettivo Coppa Italia come la passa sta stagione e conterà sul sostegno degli oltre 60000 tifosi

La Roma è pronta all’esordio in Coppa Italia. Dopo il pareggio col Milan e la vittoria casalinga contro il Bologna, i giallorossi vogliono continuare la striscia positiva del 2023. Mourinho farà un po’ di turnover in vista del match di domenica sera con la Fiorentina. Spazio a Kumbulla al posto di Smalling e possibile ritorno dal 1’ per Spinazzola. In mezzo al campo maglia da titolare per Matic. La Roma non vuole fallire l’obiettivo Coppa Italia come la passa sta stagione e potrà contare sul sostegno degli oltre 60000 tifosi. La vincente della sfida di questa sera affronterà una tra Napoli e Cremonese.

Roma-Genoa, probabili formazioni — ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Zalewski, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Zaniolo, El Shaarawy; Abraham. A disp. Rui Patricio, Boer, Smalling, Celik, Vina, Camara, Cristante, Tahirovic, Bove, Volpato, Shomurodov, Solbakken, Dybala, Belotti. All. Mourinho.

GENOA (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Czyborra; Frendrup, Strootman, Jagiello; Aramu, Gudmundsson; Coda. A disp. Semper, Agostino, Matturro, Criscito, Vogliacco, Sturaro, Badelj, Galdames, Yeboah, Puscas, Ilsanker, Yalcin. All. Gilardino.

Arbitro: Feliciani Assistenti: De Meo e Bottegoni Quarto uomo: Cosso. VAR: Banti AVAR: Muto.

PREPARTITA - Esordio stagionale in Coppa Italia per la Roma. Il Genoa ha eliminato il Benevento e la SPAL di De Rossi nei turni precedenti. I giallorossi vengono da due risultati utili consecutivi nel 2023. La vittoria col Bologna e il pareggio a Milano contro il Milan

ULTIME DA TRIGORIA - Tutti a disposizione di Mourinho per la sfida col Genoa ad eccezione del solito Wijnaldum. Possibile un turno di riposo per Dybala e Smalling. A disposizione anche Solbakken che spera nell’esordio in maglia giallorossa

DOVE VEDERLA - Roma-Genoa verrà trasmessa in esclusiva su Canale 5. Per vederlo basterà sintonizzarsi con la propria televisione sul canale numero 5 del digitale terrestre. Sarà possibile seguire Roma-Genoa anche in streaming e gratuitamente tramite Mediaset Infinity, collegandosi al sito internet da pc o scaricando l'app per dispositivi mobili. Una volta fatto accesso, basterà cercare l'evento e selezionarlo. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Massimo Paganin. In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti Instagram e Facebook.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - Il precedente più vicino tra Roma e Genoa in Coppa Italia risale all’edizione 1994-95, anche in quella circostanza furono ottavi di finale. Nel doppio match, i giallorossi persero 2-0 al Ferraris, per poi ribaltare il parziale all’Olimpico al ritorno vincendo 3-0 con rete di Totti e doppietta di Fonseca.