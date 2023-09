Primavera, Roma-Frosinone 3-1: Cherubini cala il tris – LIVE

Al Tre Fontane torna in campo la Roma Primavera dopo la tanto discussa sconfitta a tavolino contro l'Empoli. Gli uomini di Guidi affronteranno quest'oggi alle ore 16:30 il Frosinone nel match valido per la terza giornata del campionato. I giallorossi si trovano al dodicesimo posto in classifica a quota 3 punti, mentre il Frosinone è ultimo con zero punti. Sugli spalti, presente lo storico capitano della Roma Francesco Totti, venuto per il figlio Cristian, in panchina con i ciociari. Presenti anche José Mourinho e l'ex giallorosso Cristian Volpato, ora in forza al Sassuolo.