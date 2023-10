Roma-Frosinone diretta LIVE ore 20.45: Celik in difesa. Davanti Lukaku e Dybala

PREPARTITA - La Roma è ancora ferma a 5 punti in classifica. Peggior inizio di carriera per Mourinho che ha chiesto di pià ai suoi ragazzi. Di fronte ai giallorossi il Frosinone dell'ex Di Francesco. L'obiettivo è quello dei tre punti per continuare la rincorsa al quarto posto che si è complicata a causa del pessimo inizio di stagione.

ULTIME DA TRIGORIA - Mourinho continua a perdere i pezzi in difesa. Dopo il problema al tendine di Smalling si è fermato anche Llorente per un guaio muscolare al flessore della coscia destra. Ancora ai box anche Renato Sanches che tornerà dopo la sosta. Pienamenti recuperati Pellegrini e Aouar che sono scesi in campo contro il Genoa.

DOVE VEDERLA - Il match tra Roma e Frosinone, settima giornata del campionato di Serie A 2023/24, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Dazn. Per poter vedere la partita sarà necessario avviare l'applicazione della piattaforma streaming sulle Smart Tv abilitate oppure sui dispositivi come pc, smartphone o tablet. Altrimenti sarà possibile utilizzare una console come Playstation e XBOX oppure un dispositivo di trasmissione come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 20:45 di questa sera, con il collegamento per il prepartita dalle ore 20. La telecronaca sarà affidata a Dario Mastroianni, affiancato per il commento tecnico da Massimo Gobbi.