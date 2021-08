Roma-Fiorentina 20.45 diretta LIVE, ufficiale: Abraham subito titolare

Esordio in campionato per i giallorossi, che all'Olimpico sfidano la nuova Viola di Italiano

La Roma fa il suo esordio in campionato e allo stadio Olimpico sfida la Fiorentina di Italiano. Ancora senza Smalling, ma con un Abraham in più, i giallorossi provano a conquistare i primi tre punti della nuova stagione.

PRE-PARTITA - La Roma inizia il suo campionato, il primo con José Mourinho in panchina, sfidando la nuova Fiorentina di Vincenzo Italiano. Col mercato ancora aperto e che può regalare sorprese fino alla fine, i giallorossi non vogliono deludere gli oltre 30mila tifosi arrivati allo stadio. "Con loro siamo più forti" ha detto lo Special One che deve fare ancora a meno di Smalling, out fino alla sosta di settembre. Ha invece a disposizione per la prima volta Abraham, che parte subito dall'inizio. La Fiorentina ha dissipato i dubbi sul futuro di Vlahovic. L'attaccante serbo, regolarmente al centro dell'attacco, è l'uomo da tenere maggiormente d'occhio.