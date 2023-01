Roma-Fiorentina 20:45 diretta LIVE: out Zaniolo per influenza intestinale. C’è Dybala

Mourinho dovrà fare a meno dell'esterno classe '99 fermato nelle ultime ore da una sindrome influenzale. In mezzo al campo torna Cristante mentre Kumbulla sostituirà lo squalificato Ibanez

A tre giorni dal match vinto in Coppa Italia contro il Genoa, la Roma è pronta a tornare in campo anche in campionato. Alle 20:45, all'Olimpico arriverà la Fiorentina di Vincenzo Italiano alla caccia di punti per l'Europa al momento distante otto punti. Complice la squalifica di Ibanez, la linea a tre davanti a Rui Patricio sarà composta da Mancini, Smalling e Marash Kumbulla con Zalewski e Celik a presidiare le corsie esterne. In mezzo al campo insieme Bove (confermato dopo la buona partita contro il Genoa) torna Cristante del 1' mentre alle spalle di Tammy Abraham agiranno Pellegrini e Dybala.

Roma-Fiorentina, le probabili formazioni — ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Celik, Cristante, Bove, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione: Svilar, Boer, Vina, Camara, Spinazzola, Bove, Matic, Tahirovic, Volpato, Shomurodov, Solbakken, Belotti.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Amrabat, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Kouamé; Jovic. Allenatore: Italiano. A disposizione: Cerofolini, Gollini, Kayode, Venuti, Ranieri, Amatucci, Terzic, Castrovilli, Gonzalez, Barak, Bianco, Di Stefano.

Arbitro: Giua. Assistenti: Bindoni – Prenna. IV uomo: Maresca. Var: Nasca. Avar: Paganessi

PREPARTITA - Entrambe le squadre arrivano a questo match dopo una vittoria nel turno infrasettimanale di Coppa Italia. La Roma ha staccato il pass per i quarti di finale grazie al gol di Dybala che ha deciso la partita dopo essersi alzato dalla panchina. Stesso risultato anche per la viola, con Italiano invece che ha ringraziato Antonin Barak, mattatore del match.

ULTIME DA TRIGORIA - Oltre al solito Wijnaldum, Mourinho dovrà fare a meno anche di Nicolò Zaniolo fermato nelle ultime ore da un'influenza intestinale. Da valutare anche le condizioni di Pellegrini dopo la sostituzione a fine primo tempo contro il Genoa. Il capitano dovrebbe comunque essere della partita, formando la coppia di centrocampo insieme a Bryan Cristante.

DOVE VEDERLA - Roma-Fiorentina sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. Per vederla in tv bisognerà connettersi con la propria televisione smart all'app della piattaforma o ricorrere a console di gioco come Playstation e Xbox, oppure a dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMSVISIONBOX. La telecronaca DAZN della partita è affidata a Edoardo Testoni, coadiuvato da Simone Tiribocchi al commento tecnico. In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti Instagram e Facebook.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - I precedenti in gare ufficiali tra Roma e Fiorentina sono 191 di cui 66 successi giallorossi, 66 pareggi e 59 vittorie viola. La formazione di Mourinho è imbattuta in 7 degli ultimi 8 precedenti contro la squadra di Italiano che però si è aggiudicata l'ultimo scontro diretto, quello dello scorso 9 maggio (2-0 al Franchi). Il recordman giallorosso di presene e gol in questa sfida è Francesco Totti che contro la formazione viola ha realizzato 14 reti in 39 partite disputate.