Roma-Feyenoord ore 21 LIVE: dubbio Dybala. In attacco ballottaggio Abraham-Belotti

I giallorossi questa sera in campo contro il club di Rotterdam. In palio c'è la quarta semifinale europea negli ultimi 6 anni

E' tutto pronto per il ritorno in campo della Roma. Questa sera i giallorossi affronteranno allo Stadio Olimpico il Feyenoord nel ritorno dei quarti di finale di Europa League. L'obiettivo è ribaltare l'1-0 dell'andata firmato da Wieffer a inizio secondo tempo. Per Mourinho qualche dubbio di formazione legato soprattutto alle condizioni fisiche di Paulo Dybala.