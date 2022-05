Roma-Feyenoord ore 21 diretta LIVE: ballottaggio tra Oliveira, Zaniolo e Mkhitaryan

Manca l'ultimo passo per scrivere la storia, all'Arena Kombetare i giallorossi si giocano la possibilità di vincere il primo titolo europeo della loro storia

Alle 21 la Roma scende in campo nella prima finale europea dopo 31 anni. Mourinho in conferenza non si è sbilanciato rimandando al mittente chi dava per favoriti i giallorossi in virtù della sua esperienza internazionale. "Raggiunta l'Europa League tramite il campionato, il nostro obiettivo è scrivere la storia" le dichiarazioni dello Special One a cui hanno fatto eco Mancini e il capitano Pellegrini. Il Feyenoord, dal canto suo, arriva alla sfida più riposato e con un ritiro alle spalle.

Le probabili formazioni di Roma-Feyenoord

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. A disp.: Fuzato, Kumbulla, Spinazzola, Viña, Maitland-Niles, Veretout, Diawara, Bove, El Shaarawy, Carles Perez, Shomurodov, Felix. All. Mourinho

FEYENOORD (4-2-3-1): Bijlow; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Kokcu, Aursnes; Nelson, Til, Sinisterra; Dessers. A disp.: Marciano, Cojocaru, Pedersen, Sandler, Skogen, Hendrix, Toornstra, Jahanbakhsh, Linssen, Walemark. All. Slot

ARBITRO: Kovacs (Romania). Guardalinee: Marinescu e Artene (Romania). Quarto uomo: Scharer (Svizzera). Var: Fritz (Germania). Avar: Dingert e Dankert (Germania).

PREPARTITA - Mourinho ha per la prima volta tutti gli effettivi a disposizione e può dunque puntare sulla migliore formazione possibile. L'unico dubbio riguarda il rientrante Mkhitaryan, al centro di un ballottaggio con Zaniolo. I due si giocano una maglia per l'attacco mentre a centrocampo dovrebbero esserci Cristante e Oliveira. Sulle fasce ci saranno Karsdorp e Zalewski, ma attenzione a Spinazzola che potrebbe avere le sue chance. Abraham irremovibile in attacco.

ULTIME DA TRIGORIA -Mkhitaryan, assente nell'ultimo mese, ieri ha lavorato in gruppo per tutto l'allenamento ed è pienamente recuperato. Tutti i giocatori sono dunque a disposizione di Mourinho.

DOVE VEDERLA - La finale di Conference League tra Roma e Feyenoord si gioca questa sera alle 21 all'Air Albania Stadium di Tirana e sarà trasmessa in chiaro da TV8, poi in tv e streaming da Sky Sport Uno, Sky Sport Football, DAZN e Now.

CURIOSITA' - Sarà la quarta finale europea per la Roma (una vinta nella Coppa delle Fiere 1960-61 e due perse nella Coppa dei Campioni 1983-84 e nella Coppa UEFA 1990-91). Sono 40 i calciatori schierati nelle 5 gare di finale finora disputate. Sebino Nela è l’unico romanista ad avere giocato finali europee con la Roma in due stagioni. In campo neutro, in tutte le competizioni, i giallorossi hanno finora giocato dieci incontri (2 vittorie, 3 pareggi, 5 sconfitte).