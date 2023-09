Roma-Empoli diretta LIVE ore 20.45: pronta la coppia Dybala-Lukaku. Ndicka dal 1′

La Roma va ancora a caccia della prima vittoria stagionale dopo le sconfitte con Verona e Milan e il pareggio contro la Salernitana

La Roma va ancora a caccia della prima vittoria stagionale dopo le sconfitte con Verona e Milan e il pareggio contro la Salernitana all’esordio. L’Olimpico sarà come al solito sold out. La coppia d’attacco è quella dei sogni: Lukaku e Dybala sono pronti a partire dal 1’. Smalling out per infortunio e davanti a Rui Patricio ci saranno Mancini, Llorente e Ndicka. Fuori per infortunio anche Pellegrini. Il capitano proverà a recuperare per il match di Europa League i programma giovedì alle ore 18.45.

Roma-Empoli, le probabili formazioni — ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Bove, Cristante, Aouar, Spinazzola; Dybala, Lukaku. A disposizione: Svilar, Boer, Karsdorp,Celik, Paredes, Sanches, Pagano, Zalewski, Belotti, Azmoun, EI Shaarawy. Allenatore: Mourinho.

EMPOLI (4-3-3): Beisha; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Pezzella; Fazzini, Marin, Maleh; Baldanzi, Caputo, Cambiaghi. A disposizione: Perisan, Stubljar, Shpendi, Kovalenko, Gyasi, Cacace, Guarino, Grassi, Cancellieri, Ranocchia, Destro, Ebuehi, Bastoni, Ismajli. Allenatore: Zanetti.

Arbitro: Sacchi (Macerata). Assistenti: Prenna e Massara. IV uomo: Colombo. Var: Mazzoleni. Avar: Miele

PREPARTITA - La Roma cerca la prima vittoria stagionale. Mourinho si affida alla coppia Lukaku-Dybala. A centrocampo recupera Aouar e prende il posto da titolare. Rientra dall’infortunio anche Renato Sanches. I giallorossi dovranno conquistare i tre punti per recuperare posizioni in classifica dopo gli stop di Lazio, Napoli e Milan.

ULTIME DA TRIGORIA - Quasi tutta la rosa a disposizione di Mourinho. Recuperano dai problemi muscolari Aouar, Dybala e Renato Sanches. Sono fuori dai convocati Smalling e Pellegrini. Entrambi tenteranno di esserci contro lo Sheriff per l’esordio europeo.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - La Roma è rimasta imbattuta negli ultimi 14 incontri (11 vinte, 3 pareggi) contro l’Empoli in Serie A. Tra le squadre attualmente presenti nella competizione, soltanto contro il Genoa i giallorossi vantano una serie aperta d’imbattibilità più lunga (16 match). La Roma è la squadra che ha vinto in percentuale più duelli in questo campionato: 58.9%. L’Empoli, dall’altra parte, ha registrato un 44.4%: solo la Salernitana (43.6%) ha fatto peggio finora.