Roma-Empoli diretta LIVE ore 18: Zalewski sulla destra. Dybala e Abraham dal 1′

I giallorossi devono tornare a conquistare i tre punti dopo il ko di Napoli e la brutta eliminazione in Coppa Italia con la Cremonese

Redazione

La Roma torna in campo dopo la deludente eliminazione dalla Coppa Italia. I giallorossi inseguono il quarto posto e non vogliono fallire l’obiettivo. Mourinho schiera di nuovo dal 1’ Dybala. L’assenza di Paulo nel primo tempo contro la Cremonese si è fatta sentire. L’Olimpico sarà nuovamente gremito e la Roma vuole tornare a vincere dopo due ko consecutivi tra campionato e coppa. L’Empoli di Zanetti viene da un buon momento di forma e al momento occupa la nona posizione in classifica.

Roma-Empoli, probabili formazioni — ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Llorente, Celik, Camara, Bove, Tahirovic, Belotti, Solbakken, Volpato.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuhei, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano. Allenatore: Zanetti. A disposizione: Perisan, Ujkani, Walukiewicz, Stojanovic, Cacace, Degl'Innocenti, Haas, Henderson, Fazzini, Guarino, Vignato, Pjaca, Cambiaghi, Piccoli.

ARBITRO: Dionisi. ASSISTENTI: Bresmes-C. Rossi. IV UOMO: Marinelli. VAR: Maresca. AVAR: Muto.

PREPARTITA - La Roma arriva alla sfida di oggi con il morale a terra dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Cremonese. Ha la possibilità di rialzare la testa e continuare la rincorsa alla zona Champions. I giallorossi devono tornare a conquistare i tre punti dopo il ko di Napoli.

ULTIME DA TRIGORIA - Wijnaldum è finalmente tornato, ma non è ancora pronto per giocare dall’inizio. Fuori Zaniolo, mentre tornano dal 1’ Dybala, Abraham e Matic. Mourinho schiera la formazione migliore per superare l’Empoli.

DOVE VEDERLA - La partita viene trasmessa in diretta da DAZN e per vederla in tv bisogna accedere all'app della piattaforma tramite una smart tv. In alternativa si può ricorrere ad una console come Playstation e XBOX o ad un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV. La telecronaca è affidata a Dario Mastroianni, con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini. Inoltre, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - Sfida numero 34 tra Roma e Empoli, contando tutte le competizioni (23 successi giallorossi, 6 pareggi, 4 sconfitte). In Massima Divisione, invece, il numero dei precedenti si riduce a 29 (21 vittorie, 5 pari, 3 ko).