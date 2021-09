Roma-CSKA Sofia 5-1: è manita! La ribaltano Pellegrini, Elsha, Mancini e Abraham

La squadra giallorossa cerca la sesta vittoria consecutiva nell'esordio europeo in Conference League

La Roma vince la prima partita dei gironi di Conference League: contro il CSKA Sofia è 5-1! I giallorossi ribaltano l'iniziale svantaggio di 1-0 per mano di Carey con le reti di Pellegrini (doppietta), El Shaarawy, Mancini e Abraham.

Roma 5-1 CSKA Sofia

90' 22:49 - 16 set Assegnati 3 minuti di recupero 89' 22:48 - 16 set Ammonizione per Lam per una trattenuta su Shomurodov 87' 22:45 - 16 set Cambio per il CSKA Sofia: Krastev lascia il posto ad Ahmedov 86' 22:45 - 16 set Muhar prova il destro dalla distanza, ottimi riflessi di Rui Patricio che evita la rete 84' 22:43 - 16 set GOL DELLA ROMA!!! Prima rete in Europa di Abraham che raccoglie l'assist di Shomurodov 83' 22:42 - 16 set PALO DI SHOMURODOV! Il numero 14 non riesce a trovare la rete 82' 22:41 - 16 set GOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!!!!! Anche Mancini mette il suo nome nel tabellino dei marcatori: ribatte in rete un tiro finito sul palo di Smalling 81' 22:40 - 16 set Veretout per poco non trova il gol su calcio d'angolo. Busatto riesce a levare la palla dalla rete. 80' 22:38 - 16 set Arriva il doppio giallo per Wildschut a seguito di una trattenuta su Carles Perez. Espulso. 77' 22:37 - 16 set Ultimo cambio per la Roma: Calafiori lascia il campo per Kumbulla 76' 22:35 - 16 set Bai prova il tiro dal limite dell'area e finisce di poco sopra la traversa 75' 22:33 - 16 set Cambio per il CSKA: Turitsov esce per Donchev. Cambio anche per la Roma: Abraham entra al posto di Pellegrini che si prende la standing ovation. 68' 22:26 - 16 set Primo cambio per il CSKA Sofia: Yomov lascia il posto a Bai 67' 22:26 - 16 set Ammonito Wildschut per una manata ad Ibanez 62' 22:21 - 16 set GOOOOOOOOOOOL!!!!!!! Ancora una volta Lorenzo Pellegrini in rete, grande assist di Calafiori! 57' 22:17 - 16 set Doppio cambio per la Roma: entrano Veretout e Cristante al posto di Diawara e Villar 56' 22:14 - 16 set Muhar prova il destro dalla distanza, Rui Patricio riesce a bloccare il pallone 51' 22:09 - 16 set Lam prova il tiro dalla distanza, Rui Patricio segue la conclusione che però finisce di un metro fuori dallo specchio della porta 48' 22:07 - 16 set El Shaarawy innesca Shomurodov in area che prende il tempo al difensore ma sbaglia il controllo e così si fa anticipare 22:03 - 16 set Comincia il secondo tempo. Primo cambio della partita: Ibanez entra al posto di Karsdorp 21:48 - 16 set Duplice fischio, finisce il primo tempo 45'+1' 21:46 - 16 set Muhar calcia dalla distanza ma Mancini devia involontariamente il pallone in calcio d'angolo 45' 21:46 - 16 set Sono 3 i minuti di recupero 43' 21:44 - 16 set Shomurodov vicino al 3-0: riceve il passaggio filtrante di Pellegrini ma Busatto gli si avventa contro nel momento del tiro e fa suo il pallone 38' 21:39 - 16 set GOOOOOOOOOOOOL!!!!!!!!!!! El Shaarawy ci prende gusto e va in rete per la seconda partita consecutiva! Tiro a giro di destro dal limite dell'area ma ottimo lavoro di Shomurodov che lotta sul pallone prima di regalare l'assist 30' 21:31 - 16 set El Shaarawy ottiene un calcio di punizione interessante al limite dell'area. Si incarica della battuta Pellegrini ma la barriera la devia in calcio d'angolo 25' 21:26 - 16 set GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL!!!!!!! Pellegrini dal limite dell'area stoppa il pallone e da fermo lo insacca in rete all'angolino destro!!!! Busatto non può nulla 24' 21:25 - 16 set Smalling perde palla a pochi passi dall'area di rigore, Wildschut va al tiro ma Rui Patricio Blocca 22' 21:23 - 16 set Pellegrini prova il cross in area per Smalling, ma Mattheij lo anticipa di poco e manda il pallone in fallo laterale 19' 21:18 - 16 set NOOOO! Roma vicinissima di nuovo al gol, con Shomurodov che ruba palla a Yomov. Salva il risultato Busatto che si immola sul tiro del numero 14 15' 21:15 - 16 set NOOO!! El Shaarawy viene fermato all'ultimo da Yomov dopo aver ricevuto un gran assist da Villar in area. Il numero 92 si stava preparando al tiro dopo un ottimo stop 11' 21:12 - 16 set Prima occasione per la Roma che cerca subito di riportare in parità il risultato: Karsdorp dalla destra fa partire un cross telefonato per El Shaarawy, che di testa la mette di poco sopra la traversa 10' 21:10 - 16 set Gol del CSKA Sofia. Gli avversari ripartono in contropiede dopo un velo non ricevuto da Pellegrini. Karsdorp sulla fascia non riesce a fermare il calciatore che la mette dentro per Carey, che a sua volta segna. 8' 21:08 - 16 set El Shaarawy si fa spazio al centro del campo e prova a servire Shomurodov in area di rigore. Un difensore avversario però capisce tutto e chiude sul passaggio del numero 92 5' 21:06 - 16 set Carles Perez è costretto ad uscire dal campo, dopo aver riportato una ferita sotto l'occhio. Lo staff medico cerca di placare il sanguinamento avvenuto in seguito a una gomitata ricevuta 4' 21:04 - 16 set La prima conclusione è di Wildschut, su assist di Carey: il tiro però finisce di molto alto sopra la porta di Rui Patricio 3' 21:03 - 16 set Duello sulla fascia tra Calafiori e Yomov. Il terzino giallorosso trattiene l'avversario, l'arbitro chiama calcio di punizione. 21:02 - 16 set Fischio d'inizio: comincia la partita! 20:18 20:18 - 16 set Portieri della Roma in campo per il riscaldamento 20:00 20:03 - 16 set Ci sono intanto le formazioni ufficiali: nella Roma sorpresa Villar, gioca titolare accanto a Diawara. Torna Smalling, davanti Shomurodov 19:50 20:03 - 16 set La Roma è arrivata allo stadio Olimpico: poco più di un'ora al fischio d'inizio

TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp (46' Ibanez), Mancini, Smalling, Calafiori (77' Kumbulla); Villar (57' Veretout), Diawara (57' Cristante); Carles Perez, Pellegrini (75' Abraham), El Shaarawy; Shomurodov. A disp.: Fuzato, Reynolds, Darboe, Zaniolo, Mkhitaryan, Mayoral, Zalewski. All.: Mourinho

CSKA Sofia (4-3-3): Busatto; Turitsov (75' Donchev), Mattheij, Galabov, Mazikou; Yomov (68' Bai), Muhar, Lam, Wildschut; Carey, Krastev (87' Ahmedov). A disp.: Evtimov, Varela, Catakovic. All.: Mladenov

Arbitro: Glenn Nyberg (SWE); Assistenti: Mahbod Beigi (SWE), Andreas Söderqvist (SWE) IV uomo: Victor Wolf (SWE)

Marcatori: 10' Carey (C), 25', 62' Pellegrini (R), 38' El Shaarawy (R), 82' Mancini (R), 84' Abraham (R) Ammonizioni: Wildschut (C), Lam (C), Espulsioni: Wildschut (C)

PREPARTITA - Inizia il percorso europeo della Roma in Conference League. Dopo la panchina numero 1000 e la vittoria contro il Sassuolo, Mourinho e la Roma scenderanno in campo, in un Olimpico quasi sold-out, per raggiungere la sesta vittoria consecutiva in 6 gare ufficiali. "Vogliamo vincere il girone" ha detto il tecnico ieri, che affronterà l'amico Mladenov, conosciuto ai tempi del Vitoria Setubal.

ULTIME DA TRIGORIA - Rispetto all'ultima sfida della Roma in campionato contro il Sassuolo, Mourinho cambierà qualche giocatore. Tutti convocati eccetto Leonardo Spinazzola. Sicuramente Calafiori prenderà il posto di Vina come terzino sinistro. Inoltre, davanti giocano Carles Perez, El Shaarawy e Shomurodov.

DOVE VEDERLA - Roma-Cska Sofia sarà possibile seguirla su Sky (canale 204 o 253) o su Dazn, tramite sito o app. Forzaroma.info seguirà la sfida e sarà possibile seguire la diretta Live sul nostro sito.

CURIOSITÀ E PRECEDENTI- La Roma ritrova il CSKA Sofia in una competizione europea a distanza di un anno. Sono sei le volte che queste due squadre si sono affrontate (la prima volta in Coppa Campioni nella stagione 1983-84). La Roma ha vinto quattro volte contro la squadra bulgara, ma lo scorso anno in Europa League in due match ha chiuso con un pari e una sconfitta.