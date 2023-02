Roma-Cremonese ore 21 diretta LIVE: spazio a El Shaarawy. In attacco Belotti e Dybala

Giallorossi in campo all'Olimpico contro la formazione di Ballardini per centrare la semifinale di Coppa Italia

Redazione

Archiviato il calciomercato invernale, la Roma è pronta a tornare in campo. Questa sera, davanti ad uno Stadio Olimpico quasi sold out, ci sarà la Cremonese nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. L'occasione per tornare in semifinale del torneo è ghiotta dopo lo scivolone del Napoli proprio contro la formazione di Ballardini e dell'ex Felix Afena-Gyan.

Roma-Cremonese, le probabili formazioni

ROMA(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Tahirovic, Cristante, Pellegrini, El Shaarawy; Dybala, Belotti. Allenatore: Mourinho. A disposizione: Svilar, Boer, Smalling, Llorente, Matic Camara, Solbakken, Abraham, Volpato, Bove, Zalewski.

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Ghiglione, Pickel, Castagnetti, Meité, Valeri, Dessers, Afena-Gyan. All.: Ballardini.

Arbitro: Fabbri. Assistenti: Tolfo-Di Iorio. Iv uomo: Camplone. Var: Mazzoleni. Avar: Longo.

PREPARTITA - La Roma vuole ripartire dopo la sconfitta maturata a Napoli nonostante una buona prestazione. All'Olimpico arriva la Cremonese, sfida che sulla carta potrebbe sembrare agevole. In caso di passaggio del turno, i giallorossi affronteranno la vincente della sfida tra Fiorentina e Torino.

ULTIME DA TRIGORIA - Il mercato è chiuso e Zaniolo è rimasto ma anche domani non sarà della partita. IN panchina invece potrebbe tornare Wijnaldum che nei giorni scorsi si è allenato interamente con il gruppo dopo aver ricevuto l'ok dei medici. Assente Spinazzola a causa di una lesione di primo grado al flessore rimediata al Maradona contro il Napoli.

DOVE VEDERLA - Sarà possibile vedere la partita di quarti di finale di Coppa Italia tra Roma e Cremonese in diretta in chiaro sulle reti Mediaset. Il match è in palinsesto su Canale 5 dalle 20:46 alle 23:56 al netto di eventuali tempi supplementari e rigori. Ovviamente sarà possibile seguire la partita anche sull'app di Mediaset Infinity, disponibile anche in streaming senza bisogno di un abbonamento. Inoltre, su Forzaroma.info, ci sarà una diretta live scritta con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - Quella di questa sera sarà la partita numero 343 in Coppa Italia nella storia della Roma. Sono 180 le vittorie, 75 i pareggi e 87 le sconfitte. I giallorossi non hanno mai affrontato la Cremonese in questa competizione ma hanno vinto 11 delle 15 sfide in tutte le competizioni. L'ultimo quarto di finale di Coppa Italia disputato allo Stadio Olimpico dalla Roma, risale al 2017 nella vittoria per 2-1 firmata Edin Dzeko e Francesco Totti.