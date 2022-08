Roma-Cremonese 18.30 diretta LIVE: formazioni, dove vederla e curiosità

La squadra di Mourinho scende in campo all'Olimpico per la seconda giornata di campionato

La squadra di José Mourinho torna in campo tra le mura di casa dello stadio Olimpico per Roma-Cremonese, sfida valida per la seconda giornata di Serie A. Il tecnico portoghese cercherà di vincere la seconda partita consecutiva in campionato, allontanando il malumore e la preoccupazione dei tifosi giallorossi dopo il brutto infortunio di Wijnaldum in allenamento, che lo costringerà a stare lontano dai campi da gioco per almeno due mesi e con la Roma non prima del 2023 a causa del Mondiali in Qatar. Quasi sicuramente il tecnico portoghese schiererà di nuovo i 'Fab Four': Pellegrini (in mediana), Zaniolo, Dybala e Abraham.

Roma-Cremonese: le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho.

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Bianchetti, Chiriches, Vasquez; Ghiglione, Ascacibar, Pickel, Quagliata; Zanimacchia; Dessers, Okereke. All. Alvini.

Arbitro: Massimi. Guardalinee: Meli-Peretti. Quarto uomo: Ayroldi. Var: Fabbri. Avar: Muto.

PREPARTITA - Seconda giornata di campionato di Serie A per la squadra di José Mourinho, che dopo l'infortunio di Wijnaldum dovrebbe schierare in campo nuovamente i 'Fab Four': Pellegrini in mediana, Dybala e Zaniolo alle spalle dell'unica punta Abraham.

ULTIME DA TRIGORIA - Ieri sera è arrivata una bruttissima notizia per il tecnico portoghese: l'infortunio alla tibia di Wijnaldum. L'olandese dovrà stare lontano dai campi da gioco per almeno due mesi e con la Roma non prima del 2023 a causa del Mondiali in Qatar. Intanto verrà applicato un gesso sulla gamba destra del centrocampista per immobilizzare la frattura e nei prossimi giorni è atteso a Roma il dottor Georg Ahlbäumer della Klinik Gut di St. Moritz per un consulto medico e valutare meglio la situazione.

DOVE VEDERLA - La diretta TV di Roma-Cremonese sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, a partire dalle 18.15. Sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle smart tv compatibili con la app, Per chi lo preferisse, attraverso DAZN, potrà vedere la partita in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando precedentemente la app. La telecronaca sarà affidata a Ricky Buscaglia ed Emanuele Giaccherini, che si occuperà del commento tecnico. In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti Instagram e Facebook.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - L'ultimo incontro tra le due formazioni risale a molti anni fa: precisamente alla stagione 1995/1996, con la vittoria della Roma allo stadio Olimpico per 3-0. Nel bilancio complessivo delle sfide tra le due squadre i giallorossi sono avanti, con 10 vittorie 2 pareggi in 14 partite totali disputate nel campionato di Serie A.