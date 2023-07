Roma-Braga LIVE 0-0: ci prova Bruma dalla distanza, Mancini mura il tiro

I giallorossi scendono in campo per il primo match della seconda parte di ritiro che si sta tenendo in Portogallo. Dopo le vittorie nelle amichevoli contro Boreale e Latina, si alza il livello della sfida

Redazione

La Roma si appresta a scendere in campo per la sua prima amichevole in Portogallo. Dopo le gare vittoriose contro Boreale e Latina, giocate nel ritiro di Trigoria, la squadra di José Mourinho è pronta ad affrontare un avversario di maggior caratura come il Braga, club militante nel campionato portoghese. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 21, e la gara si disputerà allo stadio Municipal di Albufeira, dove i giallorossi si allenano quotidianamente. Lo Special One schiererà la formazione migliore possibile per testare il duro lavoro di questi giorni. Assente Solbakken per infortunio.

2' 21:03 - 26 lug Bruma prova l'azione personale e calcia dalla distanza. Bravo Mancini a murare la conclusione 21:02 - 26 lug Inizia la partita tra Roma e Braga 20:00 - 26 lug

Roma-Braga, il tabellino — ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Cristante, Bove, Aouar, Zalewski; Belotti, El Shaarawy. A disp.: Svilar, Boer, Karsdorp, Ibanez, Ndicka, Spinazzola, Celik, Pisilli, Pagano, Pellegrini, Matic , Dybala. Allenatore: Mourinho

BRAGA (4-3-3): Matheus; Victor Gomez, Fonte, Niakaté, Borja; Al Musrati, Carvalho, Andrè Horta; Ricardo Horta, Abel Ruiz, Bruma. A disp.: Tiago Sà, Tai, Lukas, Tormena, Serdar, R.Gomes, Roger, A.Djalò, P.Oliveira, Zalazar, Mendes, Adrian Marìn, Pizzi, Banza, Foseca, Castro, Djibril, Macedo. Allenatore: Jorge

PREPARTITA: La Roma di Mourinho alza il livello del suo avversario e dopo i due successi contro Boreale e Latina, affronta il Braga. I giallorossi, con addosso le fatiche di questa seconda parte di ritiro, scendono in campo per cercare di trovare la forma migliore e collaudare gli schemi tattici dello Special One. Grande interesse per i volti nuovi: Ndicka, Kristensen eAouar.

ULTIME DA TRIGORIA: L'unico assente nella Roma sarà Ola Solbakken. Il norvegese risente di un affaticamento muscolare che lo sta costringendo a rimanere fuori. Mourinho è intenzionato a partire con capitan Pellegrini in panchina, lasciando spazio ad Aouar, Cristante e Bove. Sulle corsie esterne Kristensen e Zalewski tra i titolari. In avanti, ci sarà Dybala a supporto del gallo Belotti.

DOVE VEDERLA: La sfida tra Roma e Braga sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Per vederla sarà necessario avviare l'app su Smart Tv compatibili oppure su pc, smartphone o tablet. In alternativa si può ricorrere ad una console come Playstation e XBOX o ad un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV. Fischio d'inizio del match alle 21. Inoltre, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.

CURIOSITÀ E PRECEDENTI: Sono solo due i precedenti tra le due squadre. La Roma ha affrontato il Braga ai sedicesimi di Europa League nel 2020. Fuori casa, in terra portoghese, i giallorossi s'imposero per 0-2 grazie ai gol di Dzeko e Borja Mayoral. Nella sfida di ritorno all'Olimpico, il risultato finale fu di 3-1 per la squadra allenata da Fonseca. Gol di Dzeko, Carles Perez e Mayoral. Per il Braga, la rete è arrivata grazie ad un autogol di Cristante.