Roma-Real Betis ore 21 diretta LIVE, formazioni e curiosità

Giallorossi pronti a tornare in campo contro la formazione spagnola nella terza giornata del girone C di Europa League

Redazione

La Roma è pronta a tornare in campo per la terza giornata di Europa League. Davanti ad un Olimpico sold out, i giallorossi affronteranno il Real Betis di Pellegrini in una partita molto delicata per il futuro nella competizione. Dopo due giornate infatti, gli uomini di Mourinho si trovano al terzo posto in classifica dietro al Ludogorets e proprio al club spagnolo (a punteggio pieno con 6 punti). L'obiettivo dei giallorossi rimane il primo posto nel girone che permetterebbe di evitare i playoff di Europa League contro una delle retrocesse (terze classificate) della Champions League.

Roma-Betis, le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Zalewski; Dybala, Zaniolo; Belotti. All: Mourinho

BETIS (4-2-3-1): Claudio Bravo; Ruibal, Luiz Felipe, Victor Ruiz, Miranda; Guardado, Guido Rodriguez; Joaquin, Fekir, Rodri; Willian José. All. Pellegrini.

PREPARTITA - Dopo la vittoria in campionato contro l'Inter, la Roma torna ad indossare le vesti europee. I giallorossi in caso di vittoria scavalcherebbero in classifica proprio il Real Betis, al momento primo nel gruppo C. Chiudere in testa al girone, sarebbe fondamentale per la Roma che eviterebbe così di affrontare nei playoff, le retrocesse dalla Champions League (le terze qualificate nei gironi della massima competizione europea).

ULTIME DA TRIGORIA - Qualche dubbio di formazione per Josè Mourinho che dovrebbe fare a meno di capitan Pellegrini. Il numero 7 giallorosso in questa settimana ha svolto lavoro personalizzato e difficilmente sarà recuperato per il match contro il Real Betis. Un altro dubbio di formazione riguarda la fascia sinistra giallorossa con Zalewski in vantaggio su Leonardo Spinazzola. A centrocampo dovrebbe essere confermata la coppia Matic-Cristante con Dybala e Zaniolo alle spalle di Andrea Belotti, in vantaggio su Abraham.

DOVE VEDERLA - Il match tra Roma e Real Betis sarà visibili su DAZN, l'app di streaming visibile sui dispositivi mobili e sulle smart tv abilitate. Roma-Betis sarà ovviamente visibile anche su Sky Sport per gli abbonati sul canale 201 Sky Sport Uno HD o sul 472 e 482 del digitale terrestre. In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti Instagram, Facebook e Twitter.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - Quella di questa sera, sarà la prima sfida tra Roma e Real Betis. I giallorossi nella loro storia hanno affrontato 39 volte una formazione spagnola (13 vittorie, 5 pareggi e 21 ko). L'ultima sconfitta europea all'Olimpico della Roma, risale al novembre del 2018, proprio contro una spagnola. In quel caso i giallorossi uscirono sconfitti per 2-0 contro il Real Madrid. In caso di vittoria o di pareggio, la Roma conquisterebbe il 21esimo risultato utile europeo consecutivo in casa.