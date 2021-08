Roma-Belenenses 3-1 risultato finale: a segno Dzeko, Zaniolo e Mayoral

Settima amichevole estiva per i giallorossi. Possibile inserimento di Shomurodov a partita in corso

Redazione

I giallorossi affrontano la formazione portoghese per la terza volta nella loro storia

BELENENSES ROMA

13:50 - 4 ago Finisce qui il match! La Roma vince 3-1 col Belenenses la sua ultima amichevole portoghese 92' 13:48 - 4 ago Borja Mayoral a un passo dal poker per ben due volte: prima con un rimpallo fuori di un niente alla fine di una bella azione. Poi con un'altra conclusione a incrociare non difficile, anche questa di pochissimo a lato. 86' 13:43 - 4 ago Doppio cambio Roma dopo il gol: dentro Reynolds e Ciervo per Karsdorp e Pellegrini 85' 13:42 - 4 ago Gol di Borja Mayoral! Erroraccio della difesa, Zalewski bravo a servire subito Mkhitaryan sulla sinistra, palla al centro e tap-in facile per lo spagnolo 77' 13:34 - 4 ago Buona chance per la Roma: azione avvolgente con Zalewski, poi Calafiori prova il tiro col sinistro pericoloso, ma va fuori 66' 13:24 - 4 ago Entrano Kumbulla e Zalewski al posto di Smalling e El Shaarawy 64' 13:22 - 4 ago Ritmi inevitabilmente più lenti in questa fase della partita 60' 13:19 - 4 ago Prova ad organizzare una manovra offensiva il Belenenses ma la Roma si difende con ordine 56' 13:17 - 4 ago La Roma passa in vantaggio con Zaniolo che mette a sedere Luis Felipe e con il sinistro fa 2 a 1 52' 13:11 - 4 ago Si fanno vedere i neo entrati Zaniolo e Mkhitaryan, senza però creare particolari problemi alla difesa avveraria 46' 13:06 - 4 ago Tanti cambi per la Roma. Fuzato, Ibanez Diawara, Calafiori, Mkhitaryan, Zaniolo e Mayoral 13:02 - 4 ago Comincia il secondo tempo 36' 12:38 - 4 ago Su punizione tagliata in area di Pellegrini Dzeko prova il tiro che viene rimpallato e arriva sui piedi di Bove. Stesso risultato anche per il numero 65 con palla in angolo 36' 12:37 - 4 ago Primo giallo della partita per Cesar Souza che trattiene Carles Perez. 34' 12:36 - 4 ago Difesa che si alza con Mancini che prova ad impostare con lanci lunghi 31' 12:32 - 4 ago Occasione della Roma con Perez che calcai dal limite dell'area ma trova la risposta del portiere che mette in angolo 30' 12:31 - 4 ago Si fa vedere anche il Belenenses in avanti ma la Roma si difende con ordine 25' 12:26 - 4 ago Primo cooling break della partita: i giocatori a bordocampo per dissetarsi. 24' 12:26 - 4 ago Carles Perez chiede un rigore per fallo ai suoi danni ma l'arbitro lascia correre 20' 12:22 - 4 ago Pareggio della Roma con Edin Dzeko che si fa trovare pronto sul secondo palo e sfrutta un cross basso di Karsdorp 17' 12:21 - 4 ago Prova Dzeko che in area trova la respinta del portiere avversario 15' 12:19 - 4 ago Il Belenenses passa in vantaggio con Ndour che pressa Rui Patricio. Il portiere non riesce a rilanciare su un non preciso retropassaggio di El Shaarawy. 12' 12:14 - 4 ago Prima occasione per la Roma con Dzeko tira e colpisce l'esterno della rete 9' 12:10 - 4 ago Come da programma è la Roma ad avere il pallino del gioco 7' 12:09 - 4 ago Dzeko molto propositivo in questi primi minuti, così come Carles Perez 5' 12:06 - 4 ago Karsdorp mette in mezzo un bel cross ma spazza la difesa avversaria in angolo 12:01 - 4 ago COMINCIA ROMA-BELENENSES!

TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio (45’ Fuzato); Karsdorp (86' Reynolds), Smalling (66' Kumbulla), Mancini (46' Ibanez), Tripi (46' Calafiori); Bove (46' Mkhitaryan), Darboe (46' Diawara); Perez (46' Zaniolo), Pellegrini (86' Ciervo), El Shaarawy (46' Zalewski); Dzeko (46' Mayoral) All.: Mourinho

BELENENSES (3-5-2): Luiz Felipe; Tomas Ribeiro, Phete, Boni; Diogo Calila, Taira, Afonso Souza, Yaya Sithole, Nilton Varela; Ndour, Cassierra All. Petit

RETI: 15' Ndour (B), 20' Dzeko (R), 56' Zaniolo (R), 85' Mayoral (R)

PREPARTITA - La Roma prosegue la sua preparazione estiva con la sua settima amichevole. Oggi l'amichevole all'Estádio da Bela Vista contro il Belenenses, dopo le buone risposte contro Porto e Siviglia. Anche questo sarà un importante test per capire lo stato di forma della squadra di Mourinho e soprattutto per valutare alternative tattiche. Potrebbe essere l'occasione per vedere per la prima volta con la maglia della Roma anche Shomurodov. Le impressioni della vigilia lo vogliono in campo contro il portoghesi, di ritorno nella massima serie a partire dalla prossima stagione. Possibile anche l'impiego di Cristante nel ruolo di mediano. La prossima amichevole sarà contro il Betis in programma sabato 7 agosto alle ore 22 all'Estadio Benito Villamarin di Siviglia.

CONVOCATI - Ecco la lista dei convocati per il ritiro portoghese: Portieri: Pietro Boer, Daniel Fuzato, Rui Patricio Difensori: Riccardo Calafiori, Roger Ibanez, Rick Karsdorp, Marash Kumbulla, Gianluca Mancini, Bryan Reynolds, Chris Smalling Centrocampisti: Edoardo Bove, Riccardo Ciervo, Ebrima Darboe, Amadou Diawara, Henrikh Mkhitaryan, Lorenzo Pellegrini, Filippo Tripi, Jordan Veretout, Gonzalo Villar, Nicola Zalewski, Nicolò Zaniolo, Bryan Cristante Attaccanti: Edin Dzeko, Stephan El Shaarawy, Borja Mayoral, Carles Perez, Eldor Shomurodov

DOVE VEDERE ROMA-BELENENSES IN TV E STREAMING

Roma-Belenenses sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky, e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite) con la telecronaca di Riccardo Gentile. I clienti Sky potranno seguire la sfida anche in diretta streaming con Sky Go, da cellulare, tablet o da computer. Inoltre la partita sarà visibile anche su Roma Tv +, la nuova piattaforma online del club giallorosso.

STATISTICHE - Le due squadre si sono affrontate nella Coppa delle Fiere 1963-64 negli ottavi di finale. Nelle due occasioni i giallorossi hanno avuto la meglio, sia in terra lusitana vincendo per 1 a 0, sia allo Stadio Olimpico di Roma, portando a casa il risultato per 2 reti a 1.