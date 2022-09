Roma-Atalanta 18.00 diretta LIVE, ufficiale: fuori Matic. Zaniolo dal 1′

I giallorossi vogliono ottenere la seconda vittoria consecutiva in campionato in quello che, dopo il pari di Torino, è il secondo big match della stagione

Redazione

Scontro al vertice della classifica di Serie A tra Roma e Atalanta. I giallorossi sono sesti con 13 punti dopo il successo di Empoli firmato da Dybala e Abraham. La squadra di Gasperini occupa la terza posizione, insieme a Napoli, Milan e Lazio a quota 14, dopo la vittoria dell'Udinese con l'Inter. La sfida di questa sera allo stadio Olimpico è uno snodo determinante della stagione, prima della sosta per le nazionali. José Mourinho perde Karsdorp per un infortunio al menisco (al suo posto Celik) e si affida ai "Fab Four". Dal 1' Pellegrini, in mediana con Cristante, Zaniolo, Dybala e Abraham.

ROMA ATALANTA

16:52 16:53 - 18 set La Roma è arrivata allo stadio Olimpico.

Roma-Atalanta, le probabili formazioni

ROMA(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham. A disposizione: Svilar, Boer, Vina, Tripi, Camara, Bove, Matic, Zalewski, Belotti, Shomurodov. Allenatore: Mourinho

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic, Ederson; Højlund. A disposizione: Sportiello, Rossi, Soppy, Ruggeri, Okoli, Pasalic, Malinovskyi, Muriel. Allenatore: Gasperini

Arbitro: Daniele Chiffi (sez. Padova). Assistenti: Vecchi-Matrodonato. IV uomo: Ayroldi. Var: Di Paolo. Avar: Carbone

ULTIME DA TRIGORIA - Brutte notizie arrivate ieri da Trigoria. Rick Karsdorp dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico a causa di una lesione al menisco interno del ginocchio sinistro. I tempi di recupero sono previsti in 35/40 giorni. La Roma dunque dovrà fare a meno anche del terzino olandese, oltre che ai soliti Darboe, Wijnaldum, El Shaarawy e Kumbulla. Torna tra i convocati Nicola Zalewski.

DOVE VEDERLA - Il big match Roma-Atalanta sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Coloro che sono abbonati sia a DAZN, sia a Sky, potranno seguire la partita sulla propria tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 del satellite), attivabile al costo aggiuntivo di 5 euro al mese. La telecronaca sarà curata da Riccardo Mancini, con il commento tecnico di Simone Tiribocchi. In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti social su Facebook, Twitter e Instagram.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - Roma e Atalanta si sono affrontate 122 volte in Serie A con 56 successi giallorossi, 38 pareggi e 28 vittorie della Dea. All'Olimpico i precedenti sono 69 con 41 successi romanisti, 21 pareggi, 7 ko. Il bilancio di Gasperini contro la formazione giallorossa conta 27 partite (contro nessuna squadra ne ha disputate di più). Otto vittorie, cinque pari e 14 sconfitte per l'allenatore atalantino. Questa stagione nessuna squadra ha segnato più gol di testa rispetto alla Roma (3) mentre l’Atalanta è tra le cinque formazioni a non aver ancora concesso un gol con questo fondamentale.