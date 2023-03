Real Sociedad-Roma 0-0 diretta LIVE: inizia il match

A tre giorni dal derby, i giallorossi tornano in campo per conquistare il pass per i quarti di finale di Europa League

Manca sempre meno al ritorno in campo della Roma. I giallorossi, dopo la pesante sconfitta casalinga contro il Sassuolo, questa sera andranno in scena all'Anoeta di San Sebastian contro la Real Sociedad. Il match è valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Dopo il 2-0 dell'andata, Mourinho e i suoi partono con i favori del pronostico per staccare il pass per i quarti di finale. Tra tre giorni il derby ma Mourinho manderà in campo la migliore formazione possibile con Pellegrini e Dybala dietro Abraham. In difesa torna la difesa a tre titolare con Mancini, Smalling e Ibanez davanti a Rui Patricio.

REAL SOCIEDAD 0-0 ROMA

3' 21:05 - 16 mar Fase confusa della partita con una serie di errori da parte di entrambe le squadre. Esce vincitore Ibanez che mette ordine conquistando calcio di punizione 2' 21:04 - 16 mar Lungo cross di Pellegrini che cade sul secondo palo. Libera in angolo la difesa della Real Sociedad 1' 21:01 - 16 mar Il primo pallone è della Roma con Dybala che gioca all'indietro verso Mancini 20:54 - 16 mar Fischia Kovács: inizia la sfida dell'Anoeta tra Real Sociedad e Roma 20:35 - 16 mar La Roma scende in campo per il riscaldamento 20:08 - 16 mar Solo tribuna per Matic. Il serbo ha accusato dei problemi intestinali poco prima del match 19:49 - 16 mar La formazione della Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Rico; Merino, Zubimendi, Silva, Mendez; Oyarzabal, Sorloth. 19:48 - 16 mar La formazione ufficiale della ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Wijnaldum, Cristante, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Belotti. 19:36 - 16 mar La Roma è arrivata all'Anoeta

Real Sociedad-Roma, il tabellino — REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Rico; Merino, Zubimendi, Silva, Mendez; Oyarzabal, Sorloth. A disposizione: Barrenetxea, Cho, Munoz, Navarro, Kubo, Sola, Turrientes, Zubiaurre, Illarramendi, Guevara, Pacheco, Fernandez. Allenatore: Alguacil.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Wijnaldum, Cristante, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Belotti. A disposizione: Boer, Svilar, Kumbulla, Celik, Camara, Bove, Tahirovic, El Shaarawy, Zalewski, Abraham, Volpato. Allenatore: Mourinho.

Arbitro: István Kovács (ROU). Assistenti: Vasile Florin Marinescu (ROU) - Ovidiu Artene (ROU). Quarto Ufficiale: Horatiu Fesnic (ROU). VAR: Bastian Dankert (GER). AVAR: Sören Storks (GER)

PREPARTITA - La Roma, nonostante il doppio vantaggio maturato all'andata, scenderà in campo con la migliore formazione possibile. Ad annunciarlo è stato lo stesso Mourinho ieri in conferenza stampa. Domenica c'è il derby, match importante sia per la rivalità cittadina che per la corsa Champions visto che al momento giallorossi e biancocelesti sono separati da appena 2 punti in classifica.

ULTIME DA TRIGORIA - I giallorossi scenderanno in campo con l'undici ideale. Davanti a Rui Patricio la solita difesa a tre (Mancini, Smalling, Ibanez) con Karsdorp e Spinazzola sulle fasce. A centrocampo confermata la coppia Wijnaldum-Cristante con Pellegrini (con caschetto) e Dybala dietro l'unica punta Belotti.

DOVE VEDERLA - La gara verrà trasmessa da DAZN. Real Sociedad-Roma verrà trasmessa anche da Sky sui canali Sky Sport Uno e sul numero 251 del satellite. Per DAZN sarà la coppia composta da Stefano Borghi e Simone Tiribocchi a commentare le immagini della partita tra Real Sociedad e Roma. Sky invece ha affidato la telecronaca del match alla coppia Riccardo Gentile-Lorenzo Minotti. In alternativa sarà possibile seguire il match anche con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - La Roma nelle ultime due occasioni nelle quali ha vinto la gara d'andata, ha passato il turno. Una di queste è accaduta proprio contro una formazione spagnola (Villarreal nel 2015/16). La Real Sociedad nell'andata all'Olimpico, ha subito la metà dei gol subiti questa stagione in Europa League (due su quattro). Mourinho ha perso solo 2 partite su 16 nella fase ad eliminazione diretta in Europa League.