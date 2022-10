Real Betis-Roma ore 18:45 diretta LIVE, formazioni e curiosità

I giallorossi sono chiamati a rialzare la testa dopo la sconfitta dell'Olimpico di una settimana fa

Redazione

Nuovo giovedì europeo per la Roma che alle 18:45 affronterà il Real Betis al Benito Villamarìn nel ritorno del match di una settimana fa all'Olimpico. Gli uomini di Mourinho sono chiamati a fare risultato per puntare ancora al passaggio del turno. Per la Roma infatti sono appena 3 i punti conquistati (vittoria in casa contro l'Helsinki) dopo 3 giornate di Europa League con relativo terzo posto in classifica che vorrebbe dire retrocessione in Conference League. Lo Special One dovrà fare a meno di due pezzi pregiati del suo scacchiere: Zaniolo (squalificato) e Paulo Dybala che dovrà stare fermo almeno un mese a causa della lesione al retto femorale della gamba sinistra.

Real Betis-Roma, le probabili formazioni

BETIS (4-2-3-1): Bravo; Aitor Ruibal, Pezzella, Luiz Felipe, Miranda; Guardado, William Carvalho; Joaquín, Canales, Rodri; Willian José. All. Pellegrini.

ROMA (3-4-1-2) Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini; Abraham, Belotti. All. Mourinho

PREPARTITA - Dopo la sconfitta beffarda di una settimana fa, la Roma è chiamata a fare risultato in Spagna per cercare di rialzare la testa in un girone di Europa Legue che si è piuttosto complicato. L'obiettivo primo posto sembra essere sfumato, come ammesso da Mourinho stesso, ma per la qualificazione è ancora tutto aperto con il Ludogorets ad un solo punto di distanza.

ULTIME DA TRIGORIA - Scelte obbligate per Mourinho che dovrà fare a meno di Zaniolo e Dybala oltre ai soliti Karsdorp, Wijnaldum, Celik e Darboe. Lo Special One si dovrebbe affidare dunque alla coppia Abraham-Belotti con Pellegrini alle loro spalle. Sulle fasce Zalewski e Spinazzola con Matic e Cristante al centro del campo.

DOVE VEDERLA - L'incontro si potrà seguire anche in streaming grazie a DAZN e a Sky. Nel primo caso basterà collegarsi all'app della piattaforma da smartphone e tablet o al sito ufficiale da pc fisso. Stessa cosa per Sky, che con Sky Go permette ai propri abbonati la visione del match su dispositivo fisso o mobile. In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti Instagram, Facebook e Twitter.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - Il match di ritorno è in assoluto il secondo incrocio tra il Real Betis e la Roma. Con le formazioni spagnole, il bilancio giallorosso è di 13 vittorie romaniste, 5 pareggi e 22 ko. L'ultima vittoria giallorossa con una formazione iberica, risale al 2018 in occasione della vittoria casalinga contro il Barcellona per 3-0. Nell'andata contro il Betis la Roma ha interrotto una striscia di 20 risultati utili consecutivi in Europa.