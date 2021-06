Primavera, Sassuolo-Roma: 0-0 – LIVE

I ragazzi di Alberto De Rossi affrontano i neroverdi in trasferta

La Roma primavera di Alberto De Rossi affronta il Sassuolo in trasferta per la 28ª giornata del Campionato Primavera 1. La formazione giallorossa è attualmente al quarto posto in classifica con 49 punti, mentre i neroverdi allenati da Emiliano Bigica sono in ottava posizione con 41 punti. La squadra di Alberto De Rossi vuole tornare al successo dopo il 2 a 2 in casa contro la Sampdoria nell'ultimo turno di campionato. Per i giallorossi il bilancio è finora di tredici vittorie, dieci pareggi e quattro sconfitte.