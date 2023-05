Primavera, Sassuolo-Roma 3-1: Russo e Gori abbattono i giallorossi

I giallorossi di Guidi in campo contro i neroverdi in un big match per la zona alta della classifica

Dopo il successo arrivato in extremis, e in rimonta, contro la Fiorentina, la Roma Primavera è pronta a scendere nuovamente in campo. Questo pomeriggio i giallorossi di mister Federico Guidi affronteranno il Sassuolo. Fischio d'inizio ore 15. Quello contro i neroverdi è un match fondamentale visto che le due squadre sono separate in classifica da appena 1 punto. La Roma è terza (a parimerito con la Viola) con 51 punti, segue il Sassuolo con 50.