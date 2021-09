Primavera, Roma-Verona 1-0 LIVE: Afena-Gyan firma il vantaggio giallorosso

I giallorossi di Alberto De Rossi affrontano gli scaligeri per la quarta giornata di campionato

Dopo il pareggio per 2-2 in casa del Milan, i ragazzi di Alberto De Rossi affrontano gli scaligeri nel match valevole per la quarta giornata di campionato. I giallorossi dovranno ritrovare la giusta condizione per ricominciare a vincere e per rimanere in testa al campionato in questo inizio di stagione. La gara che si disputerà al centro sportivo di Trigoria non sarà aperta al pubblico.