Primavera, Roma-Sassuolo 1-0: Felix regala i tre punti a De Rossi. Due su due

I ragazzi di De Rossi affronteranno i neroverdi nella seconda gara di campionato

LA PARTITA - La prima occasione è subito per la Roma: al 1' Voerkerling stacca di testa in area ma Vitale riesce a rispondere all'attacco del giallorosso. Bigica nel primo quarto d'ora deve subito correre ai ripari: Paz esce dal campo per infortunio e al suo posto entra Cavallini, che un minuto più tardi si becca un cartellino giallo per un intervento falloso su Felix. Nei primi 20' domina la Roma, con un Felix in ottima forma: Voerkeling raccoglie un cross del compagno che però spreca mandando il pallone sul lato. Pochi minuti dopo arriva anche l'occasione per Volpato che in area aspetta troppo e si fa recuperare dalla difesa neroverde. Al 27' la prima occasione per il Sassuolo, co la difesa giallorossa che si fa scavalcare: grande salvataggio di Mastrantonio che esce in scivolata sulla trequarti per bloccare il lancio lungo diretto ad Aboubakar. Il primo tempo si chiude con una forte conclusione di Felix dal lato corto dell'area di rigore. Reattivo Vitale che devia la palla in angolo. Nella ripresa comincia a farsi vedere anche il Sassuolo che crea subito un paio di occasioni, in particolare quella di Aucelli che su assist in area di Pieragnolo manda il pallone poco sopra l'incrocio dei pali. Poco più tardi Flamingo su punizione dalla distanza prova a calciare direttamente in porta. Il tiro non mette in difficoltà Mastrantonio visto che rimbalza più volte sul terreno prima di finire tra le mani del portiere giallorosso. Al 55' c'è un'importante occasione per la Roma, ancora con Felix: uno contro uno col portiere, si fa rubare il pallone nel momento in cui ha provato a scavalcarlo per entrare in area. Al 59' arriva il vantaggio giallorosso con Felix: grande assist di Satriano che è corso via dalla fascia sinistra e ha servito al compagno il tap-in vincente. Al 69' invece Missori serve Ndiaye in area che però calcia sulla rete esterna. Persa un'occasione. Nel finale la Roma perde due occasioni per chiudere subito la partita: prima Satriano cambia gioco per Cassano, che però poco prima di entrare in area di rigore si fa anticipare da un difensore avversario, poi lo stesso Satriano riesce a rubare palla a un difensore avversario ma al momento del tiro non riesce a dare potenza. Così la conclusione finisce sul fondo senza impensierire il portiere. Ma per la Roma va bene così, perché arriva il triplice fischio e la seconda vittoria consecutiva dopo quella con il Torino. Decisiva la rete di Felix.