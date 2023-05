Primavera, Roma-Sampdoria 1-2 LIVE: Cassano la riapre con una punizione perfetta

Dopo la vittoria in rimonta contro l'Udinese e la matematica conquista dei playoff, la Roma Primavera torna in campo al Tre Fontane. Di fronte quest'oggi la Sampdoria in una sfida valida per la 34esima giornata di campionato. Tra chi è partito per Firenze con la prima squadra (Missori, Pagano e Keramitsis) e chi invece è impegnato nel Mondiale Under 20 (Faticanti e Pisilli) Federico Guidi dovrà fare a meno di molti big per la sfida ai blucerchiati.