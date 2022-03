I ragazzi di Alberto De Rossi si devono rialzare dopo la batosta contro il Verona

Dopo la sconfitta per 3-0 contro il Verona, la Roma Primavera di Alberto De Rossi ha il compito di rialzarsi e continuare il cammino che la vede al primo posto in classifica, a sette punti dal Cagliari (che ha una partita in meno). A sfidare, alle 15, al Tre Fontane i giallorossi ci sarà il Pescara, fanalino di coda del campionato.