Primavera, Roma-Milan: 1-0. Misitano segna il gol del vantaggio – LIVE

Dopo la vittoria in semifinale di Coppa Italia Primavera contro l'Inter e la qualificazione alla finalissima contro la Fiorentina, la Roma di Guidi è oggi impegnata in campionato, al Tre Fontane, contro il Milan di Abate, nella gara valida per la 26ª giornata della Prima Fase - Girone Unico "all'italiana" del Campionato Primavera 1 TIM - Trofeo "Giacinto Facchetti" 2022/2023.