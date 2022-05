Diretta LIVE Primavera, Roma-Juventus 2-0: doppietta di Tripi

A Sassuolo va in scena la semifinale scudetto tra i giallorossi e i bianconeri

Dopo aver dominato in lungo e in largo il campionato è arrivato per la Roma il momento dei play off scudetto. La formazione allenata da Alberto De Rossi ha chiuso la regular season al primo posto a quota 71 punti, con 7 lunghezze di vantaggio sull’Inter seconda e 10 sul Cagliari terzo. Oggi alle 18 si giocherà la semifinale contro la Juventus. I bianconeri sono arrivati a questo appuntamento dopo aver battuto per 2-1 l’Atalanta nel turno precedente. Di cerri il goal decisivo, dopo il vantaggio bianconero con Mbangula e il pareggio atalantino ad opera di Cisse.