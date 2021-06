Primavera, Roma beffata all’ultimo: con la Samp è 2-2, ma manca un rigore

I ragazzi di Alberto De Rossi hanno perso la possibilità di agganciare in testa la Juventus

LA PARTITA - Il risultato, quello di 2-2, sa di beffa per la Roma che ha avuto il pallino del gioco per tutta la gara. Anche se ad andare in vantaggio è la Sampdoria, all'8° minuto, con un'autorete di Boer. Il portiere giallorosso, su un calcio d'angolo tirato direttamente in rete, prova a respingere ma, complice anche il vento, non fa altro che spingersela da solo in porta. Da quel momento in poi parte l'assedio capitolino, che più volte sfiora la rete. Riesce a realizzare il gol Milanese, 30' più tardi da quello blucerchiato. Ma la Roma vuole a tutti i costi agganciare la Juventus in classifica e riportarsi al vertice, dove è stata per quasi tutta la stagione. E così, in uno stato brillante di forma, Milanese decide di fare il bis e al 45', con un'altra perla, realizza la rete del vantaggio. Nel secondo tempo i ragazzi di Tufano partono forte, chiamando in causa in ben due occasioni Boer, che si riscatta dall'errore iniziale e realizza due belle parate. Ciervo decide quindi di mettersi in proprio e, partendo da centrocampo si porta al limite dell'area di rigore e fa partire un tiro a giro che finisce di pochissimo fuori. Le occasioni non mancano per la Roma, e così qualche minuto più tardi Felix colpisce il palo. I ragazzi di De Rossi ancora una volta però si fanno sorprendere da calcio d'angolo, e così Di Stefano all'84' riporta il risultato in parità. I giallorossi non ci stanno e ritornano all'attacco e per poco non riescono a trovare il vantaggio. Milanese dal limite dell'area va al tiro, deviato di mano da un giocatore della Samp. Tutti chiedono il rigore ma l'arbitro non accontenta la Roma. La partita finisce in parità.