Primavera, diretta LIVE Empoli-Roma 0-0

Giallorossi in campo per mantenere il primo posto in classifica. De Rossi si affida a Mastrantonio tra i pali e a Persson in attacco

Redazione

La Roma Primavera torna in campo contro l'Empoli dopo la vittoria ottenuta contro il Pescara per 2-1 nell'ultima giornata. La partita si disputerà allo stadio Castellani dove la Roma di Mourinho ha spadroneggiato già nel primo tempo, e Alberto De Rossi spera di ripetere la stessa partita. La sua Roma deve ritrovare quella brillantezza che sembra aver smarrito dall'inizio del nuovo anno. I giallorossi hanno ottenuto solo 2 vittorie nelle ultime cinque partite di campionato, troppo poco considerando l'avvio fantastico di stagione. Il mister De Rossi si affida come sempre a Mastrantonio tra i pali e alla coppia d'attacco Persson-Satriano.

Le formazioni ufficiali

EMPOLI FC (4-3-1-2): Biagini; Boli, Evangelisti, Dragóner, Rizza; Rossi, Degl’Innocenti (C), Kaczmarski; Fazzini; Baldanzi, Lozza.

Allenatore: Buscè.

AS ROMA (3-4-1-2): Mastrantonio; Ndiaye, Tripi, Vicario; Missori, Faticanti, Pisilli, Rocchetti; Pagano; Voelkerling Persson, Satriano.

Allenatore: De Rossi.

Arbitro: Sig. Giuseppe Collu di Empoli.

Assistente 1: Sig. Federico Pragliola di Terni.

Assistente 2: Sig. Andrea Bianchini di Perugia.