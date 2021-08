Primavera, Diretta LIVE Torino-Roma 0-2: raddoppia Tahirovic al 36′

Inizia il cammino in campionato per i ragazzi di Alberto De Rossi

Alle 11:00, allo Stadio Filadelfia di Torino, avrà inizio il Campionato Primavera 1 della Roma di Alberto De Rossi. Dopo una stagione opaca finita con l'eliminazione per mano dell'Atalanta nelle fasi finali i giovani giallorossi sono pronti a riscattarsi provando a guadagnare posizioni di alta classifica. Oggi è solo il primo passo di un lungo viaggio, l'obiettivo dell'allenatore è chiaro: "Giocare bene, dominare la partita e recuperare la palla con sacrificio. Avevamo qualche difficoltà in questo e i ragazzi si stanno sacrificando. La Primavera sta diventando sempre più una seconda squadra, lo dimostrano i cinque cambi, le 18 squadre, le retrocessioni, ormai i nostri dirigenti stanno sostituendo la seconda squadra con la Primavera. Vedo i ragazzi motivati, il rapporto tra loro cresce e su questo abbiamo lavorato molto". Titolare Tripi che torna a disposizione di De Rossi dopo la preparazione e le amichevoli sotto la guida dello Special One.