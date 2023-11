Primavera, Cagliari-Roma 0-2: super gol di Cherubini, raddoppio di Mlakar

La Roma cerca riscatto dopo la sconfitta pesante contro la Juventus. Dopo il vantaggio e una partita quasi in controllo, i giallorossi si sono fatti rimontare da una doppietta di Vacca su rigore, complici alcuni errori difensivi. La squadra di Guidi è sempre più lontana dalle posizioni di vertice, per questo non può più commettere passi falsi. Oggi la Roma fa visita al Cagliari nel giorno in cui gli uomini di Mourinho sono impegnati nel derby.