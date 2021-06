Primavera, Bologna-Roma 2-4: Rabbi accorcia le distanze – LIVE

I giallorossi chiudono la regular season in Emilia contro i rossoblù e sperano nel secondo posto

La Roma Primavera chiude la sua stagione regolare sul campo del Bologna e spera nel secondo posto in classifica in extremis. Diverse le assenze per i giallorossi, che schierano dal primo minuto i debuttanti Evangelisti, Oliveras e Tahirovic. I rossoblù cercano la vittoria per evitare i play-out e centrare la salvezza.