Primavera, Atalanta-Roma 1-4: Volpato, Satriano, Pisilli e Cassano fanno gioire Guidi

La Primavera di Federico Guidi non stecca a Bergamo contro l’Atalanta. I giallorossi, dopo la sconfitta contro il Bologna, si impongono a Zingonia per 3-1 grazie alle reti di Volpato, Satriano e Pisilli. Il numero 62 sblocca il match con un'autentica perla, trovando l’incrocio dei pali quasi da fermo, in quello che è stato il primo vero squillo del primo tempo. Nella ripresa il match cambia, tante occasioni da una parte e dall’altra. Al 55’ Satriano trova il gol del raddoppio dopo uno splendido suggerimento di Missori. Un minuto dopo torna a farsi sotto la Dea che coglie di sorpresa la retroguardia giallorossa e trova la rete del 2-1. La Roma però è in stato di grazia e dopo un altro minuto, al 58esimo ritrova il doppio vantaggio grazie al gol di Pisilli. Nel finale occasioni da una parte e dall’altra e la formazione di Guidi che trova anche il gol del 4-1 grazie a Cassano servito da Louakima, entrambi entrati nella ripresa. La Roma reagisce bene dunque alla prima sconfitta post Alberto De Rossi conquistando il sesto punto del proprio campionato.