Partizani-Roma diretta LIVE: davanti Belotti ed El Shaarawy. Out Dybala

ULTIME DA TRIGORIA - Mourinho contro il Partizani dovrà fare a meno di Nemanja Matic e Paulo Dybala. Il serbo non è partito con il resto dei compagni poiché alle prese con problemi fisici ma soprattutto per le insistenti voci di mercato che lo legano al Rennes. Per l'argentino invece la scelta è stata precauzionale. Contro il Tolosa infatti Dybala era uscito prima della fine del primo tempo destando qualche preoccupazione. Il problema non si è rivelato grave ma in questi casi la prudenza è fondamentale.