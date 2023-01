Napoli-Roma diretta LIVE ore 20.45: torna Pellegrini. Spinazzola dal 1’

Mourinho ha sciolto i dubbi di formazione ieri in conferenza stampa. Il capitano torna titolare dopo l’assenza con lo Spezia

Redazione

Tutto pronto per il big match della prima giornata di ritorno di Serie A. La Roma fa visita al Napoli capolista. All’andata ha deciso una rete di Osimhen all’80’. Mourinho non avrà a disposizione Celik, al suo posto ci sarà Zalewski. Davanti torna Pellegrini dopo l’assenza con lo Spezia. I giallorossi sono ancora imbattuti nel 2023: hanno conquistato 10 punti nelle prime 4 gare e la qualificazione ai quarti di Coppa Italia. Mercoledì in programma il match con la Cremonese che ha eliminato proprio il Napoli. Spalletti ritrova Kvaratskhelia dal 1’. Prima convocazione per il neo acquisto Gollini.

Napoli-Roma, probabili formazioni — NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti. A disposizione: Gollini, Marfella, Ostigard, Juan Jesus, Bereszynski, Olivera, Demme, Gaetano, Ndombele, Zedadka, Zerbin, Politano, Lozano, Raspadori, Simeone

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini; Dybala, Abraham. All. Mourinho. A disposizione: Svilar, Boer, El Shaarawy, Kumbulla, Vina, Camara, Tahirovic, Volpato, Bove, Belotti, Solbakken.

Arbitro: Orsato. Assistenti: Tegoni-Baccini. Iv uomo: Rapuano. Var: Di Paolo. Avar: Maggioni

PREPARTITA - La Roma arriva alla sfida con il Napoli da imbattuta nel 2023: tre vittorie e un pareggio in campionato. I giallorossi devono fare punti per non abbandonare la zona Champions League.

ULTIME DA TRIGORIA - Zaniolo non ci sarà. Mourinho è stato chiaro in conferenza stampa: “Non fa parte del progetto”. Pochi dubbi di formazione, lo Special One l’ha dichiarata ieri. A destra giocherà Zalewski al posto dello squalificato Celik.

DOVE VEDERLA - La partita viene trasmessa in diretta da DAZN e per vederla in tv bisogna accedere all'app della piattaforma tramite una smart tv. In alternativa si può ricorrere ad una console come Playstation e XBOX o ad un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV. La telecronaca è affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. Inoltre, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - Sarà la 174a sfida nella storia tra Napoli e Roma: il bilancio è di 52 vittorie per gli azzurri, 56 pareggi e 65 vittorie per i giallorossi. La squadra di Spalletti, però, non perde dal 2 novembre 2019 (Roma-Napoli 2-1) e ha una striscia aperta di sei risultati utili. Per trovare l'ultimo ko interno contro i giallorossi bisogna tornare indietro al 3 marzo 2018 (Napoli-Roma 2-4)