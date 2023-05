Monza-Roma ore 21 LIVE: Celik nel terzetto difensivo. A centrocampo Bove e Cristante

I giallorossi tornano a giocare in campionato. Questa sera la sfida contro i brianzoli di Palladino che in questo 2023 hanno ottenuto 2 punti in più degli uomini di Mourinho

Redazione

Dopo il pareggio con il Milan, per la Roma è già il momento di tornare in campo. I giallorossi di José Mourinho questa sera saranno ospiti del Monza di Palladino nella cornice dello U-Power Stadium. Tanti problemi di formazione per lo Special One che dovrà fare a meno anche dello squalificato Nemanja Matic.

Monza-Roma, le probabili formazioni — MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marí, Caldirola; Ciurria, Rovella, Pessina, Carlos Augusto; Colpani, Caprari; Dany Mota. A disposizione: Cragno, Sorrentino, Donati, Marlon, Birindelli, Antov, Machin, Barberis, Valoti, Carboni, Sensi, Ranocchia, Vignato, Gytkjaer, Petagna. Allenatore: Palladino

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Celik, Mancini, Ibanez; Zalewski, Bove, Cristante; El Shaarawy; Pellegrini, Solbakken; Abraham. A disposizione: Boer, Svilar, Camara, Volpato, Tahirovic, Louakima, Joao Costa, Keramitsis, Wijnaldum, Spinazzola, Dybala. Allenatore: Mourinho.

Arbitro: Chiffi. Assistenti: Rossi-Perrotti. Quarto uomo: Marcenaro. Var: Nasca. Avar: Longo.

PREPARTITA - Match complicato per la Roma che continua la sua caccia al quarto posto che vorrebbe dire Champions League nella prossima stagione. Oggi di fronte il Monza di Palladino che in questo girone di ritorno si è dimostrata una delle compagini più in forma portando a casa 22 punti contri i 20 invece della formazione di José Mourinho. Solo Napoli, Sassuolo e Lazio hanno fatto più pinti dei brianzoli nel 2023.

ULTIME DA TRIGORIA - José Mourinho è in totale emergenza. Lo Special One dovrà fare a meno dello squalificato Matic oltre che di una lunga serie di infortunati che comprende Smalling, Llorente, Belotti, Wijnaldum, Karsdorp e Kumbulla. Scelte obbligate dunque per il portoghese che dovrebbe arretrare Celik nei 3 centrali con Zalewski ed El Shaarawy sulle fasce. A centrocampo Bove e Cristante con Pellegrini e Solbakken dietro l'unica punta Tammy Abraham.

DOVE VEDERLA - La sfida Monza-Roma sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN, a partire dalle 21. Sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle smart tv compatibili con la app, Per chi lo preferisse, attraverso DAZN, potrà vedere la partita in diretta streaming anche sul proprio pc, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando precedentemente la app. La telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi, con il commento tecnico di Riccardo Montolivo. In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti Instagram e Facebook.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - Quello di questa sera sarà solo il quinto incontro in gare ufficiali tra Roma e Monza. Il bilancio al momento sorride ai giallorossi con 3 vittorie contro l'unico successo brianzolo che risale al 28 agosto 1988 in Coppa Italia. Quella è stata anche l'ultima partita giocata dalla Roma in casa del Monza. In quel caso i biancorossi si imposero per 2-1 con Giannini unico marcatore giallorosso.