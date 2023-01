Milan-Roma diretta LIVE ore 20:45: dubbio Abraham. Torna Zalewski dal 1′

I giallorossi vogliono tenere vive le speranze del quarto posto e vanno a caccia della seconda vittoria di fila dopo il successo interno contro il Bologna

Manca pochissimo al big match della 17esima giornata di Serie A. La Roma è di scena a San Siro per sfidare i campioni d’Italia del Milan. I giallorossi non vincono entrambe le sfide alla ‘Scala del calcio’ dalla stagione 2016/2017. Dopo la vittoria con l’Inter di ottobre la banda di Mourinho va a caccia dei tre punti. Lo Special One non ci sarà per squalifica e in panchina andrà l’amuleto Foti. Con lui 4 vittorie su 4. Recuperati Dybala e Zaniolo che avevano lasciato il campo contro il Bologna per dei problemi fisici. Unico indisponibile Wijnaldum che tornerà a febbraio. Fuori ancora una volta per scelta tecnica Karsdorp mentre torna tra i convocati Belotti e per la prima volta c’è anche il neo acquisto Solbakken. A disposizione anche Camara nonostante il colpo alla caviglia subito nei giorni scorsi. Mourinho non ha parlato in conferenza stampa a differenza di Pioli. Il tecnico del Milan ha annunciato il forfait di Maignan.

Milan-Roma, probabili formazioni — MILAN (4-2-3-1): Tătărușanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Díaz, R. Leao; Giroud. A disposizione: Mirante, Nava, Bozzolan, Dest, Gabbia, Thiaw, Bakayoko, Pobega, Vranckx, Adli, De Ketelaere, Lazetić. Allenatore: Pioli.

ROMA (3-5-2): Rui Patrício; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Pellegrini, Matić, Zalewski; Dybala, Abraham. A disposizione: Svilar, Boer, Karsdorp, Kumbulla, Spinazzola, Vina, Bove, Camara, Tahirović, El Shaarawy, Zaniolo, Belotti, Shomurodov, Solbakken. Allenatore: Mourinho.

Arbitro: Massa Assistenti: Lo Cicero - Di Iorio Quarto uomo: Aureliano VAR: Irrati AVAR: Piccinini

PREPARTITA - La Roma va a caccia della seconda vittoria di fila dopo il successo interno contro il Bologna. Anche il Milan è reduce da una vittoria contro la Salernitana. I rossoneri rincorrono il Napoli capolista mentre i giallorossi vogliono tenere vive le speranze del quarto posto.

ULTIME DA TRIGORIA - Nessun problema per Zaniolo e Dybala. I due sono regolarmente utilizzabili da Mourinho. Lo Special One ha recuperato anche Belotti e Camara. Fuori Karsdorp per scelta tecnica e Wijnaldum ancora alle prese con l’infortunio alla tibia. L’olandese tornerà nel 2023.

DOVE VEDERLA - La partita sarà trasmessa da DAZN e per vederla in tv bisognerà accedere all'app della piattaforma tramite una smart tv. In alternativa si può ricorrere ad una console come Playstation e XBOX o ad un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Massimo Gobbi. In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti Instagram e Facebook.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - Il Milan ha vinto tre delle quattro sfide più recenti giocate in casa contro la Roma in Serie A (1N), tanti successi quanti quelli che aveva ottenuto nelle 12 sfide interne precedenti (2N, 7P). I rossoneri hanno però anche subito almeno un gol in 16 degli ultimi 18 incroci casalinghi con la formazione capitolina, dopo otto clean sheet nelle 16 precedenti. Se da una parte il Milan è la squadra che ha segnato più gol su azione in questo campionato (28), dall'altra la Roma è quella che ne conta di più da palla inattiva in percentuale (42% - 8/19).