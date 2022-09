Ludogorets-Roma ore 18:45 diretta LIVE, formazioni e curiosità

I giallorossi affronteranno i bulgari nell'esordio nelle competizioni europee. Mourinho vuole tornare a vincere dopo la sconfitta di Udine

Redazione

È sempre più vicino il debutto della Roma nella nuova Europa League 2022/23. La formazione di Josè Mourinho si presenta a questa competizione da vincitrice della scorsa Conference League e certamente non vorrà deludere all'esordio. I giallorossi arrivano però al match dopo il pesante ko di Udine che ha tolto un po' di entusiasmo ad un ambiente carico dopo il mercato estivo e dopo i 10 punti nelle prime quattro giornate di campionato. Lo Special One cambierà qualche interprete rispetto al match della Dacia Arena alla luce anche degli infortunati (Abraham e Karsdorp sono rimasti nella Capitale). Questa sera ci sarà un triplo esordio: Belotti partirà per la prima volta titolare in maglia giallorossa, Svilar esordirà a difendere la porta romanista mentre Paulo Dybala farà il suo debutto assoluto in Europa League. La Joya fino a questo momento in carriera aveva giocato solo la Champions League con la maglia della Juventus realizzando 18 reti in 53 presenze.

Ludogorets-Roma, le probabili formazioni

LUDOGORETS (4-2-3-1): Siuga; Cicinho, Verdon, Terzier, Gropper; Tekpetey, Yordanov; Tissera, Piotrowski, Delev; Thiago. All. Simundza.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Belotti. All. Mourinho.

Arbitro: Pawson. Assistenti: Betts - Hussin. IV: Jones. VAR: England. AVAR: Bankes.

PREPARTITA - I giallorossi arrivano al match dopo la sconfitta per 4-0 rimediata alla Dacia Arena contro l'Udinese. Mourinho vuole subito rialzare la testa nell'esordio in Europa League come sottolineato anche in conferenza stampa: "Non siamo qui in gita. Non vogliamo risparmiare nessuno. Per esperienza posso dire che quando si inizia bene poi si è in grado di gestire meglio il girone".

ULTIME DA TRIGORIA - Mourinho cambia dopo la sconfitta di Udine. In porta Svilar dovrebbe prendere il posto di Rui Patricio, mentre continua il valzer sulle fasce con Zalewski in vantaggio su Spinazzola e Celik già sicuro del posto negli undici titolari visto che Karsdorp non è nemmeno partito con la squadra. In attacco esordio dal primo minuto con la maglia giallorossa per Andrea Belotti che sfrutta l'infortunio alla spalla di Abraham (anche lui rimasto a Trigoria).

DOVE VEDERLA - Il debutto della Roma in Europa League verrà trasmesso in diretta su DAZN o su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite). Su DAZN la telecronaca sarà a cura di Edoardo Testoni, con Simone Tiribocchi al commento tecnico. Su Sky la gara sarà invece raccontata da Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti. In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - Quello di questa sera sarà il primo incrocio in gare ufficiali tra Roma e Ludogorets. I giallorossi però per la terza stagione consecutiva in Bulgaria per una partita europea. Il Ludogorets non ha vinto nessuna delle ultime 18 sfide europee (14 sconfitte, 1 pareggio). La Roma invece è andata in rete in tutte le ultime 27 partite in competizioni europee: la striscia più lunga per una singola squadra considerando tutte le competizioni europee.