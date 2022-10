Primavera, Roma-Inter 3-1: Satriano bomber e capolavoro Cassano sotto gli occhi di Mou

La Roma reagisce dopo il 2-2 in casa dell'Empoli e batte l'Inter a Trigoria, sotto gli occhi di Mourinho che ha seguito la sfida su una panchina a bordocampo. I giallorossi vincono 3-1 in una partita meritata, con un calo di tensione a inizio secondo tempo. Per i nerazzurri, però, è stato un fuoco di paglia perché le occasioni più importanti in tutta la partita sono state di marca romanista, con almeno due miracoli del portiere Calligaris. Il gol del vantaggio arriva nel primo tempo, un uno-due che stende l'Inter e indirizza il match: prima Satriano al 29', poi dopo tre minuti il capolavoro di Cassano con doppio palleggio e tiro al volo senza far mai cadere il pallone. Nella ripresa la squadra di Cristian Chivu, in fondo alla classifica e ancora a secco di vittorie, rientra in partita grazie ai cambi e al bel gol di Fontanarosa. Ma la Roma reagisce e, tempo altri 10 minuti, ristabilisce le distanze con la rete di Satriano, che quindi fa doppietta. I giallorossi gestiscono e portano a casa tre punti fondamentali con cui provano a riavvicinarsi alla veta.