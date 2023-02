Lecce-Roma diretta LIVE ore 18: spazio a El Shaarawy. Dybala e Abraham dal 1′

La squadra di Mourinho arriva alla sfida dopo la vittoria contro l’Empoli per 2-0. Lo Special One non effettuerà turnover in vista dell’impegno europeo di giovedì

Tutto pronto per la terza gara del girone di ritorno tra il Lecce e la Roma. La squadra di Mourinho arriva alla sfida dopo la vittoria contro l’Empoli per 2-0. Stesso risultato per i pugliesi con la Cremonese. Dybala e compagni vogliono continuare la rincorsa alla Champions League. Lo Special One non effettuerà turnover in vista dell’impegno europeo di giovedì. Davanti confermati Abraham e Pellegrini insieme alla Joya. El Shaarawy ancora titolare a sinistra con Zalewski a destra. Difesa composta dai soliti Mancini, Smalling e Ibanez davanti a Rui Patricio.

Lecce-Roma, probabili formazioni — LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Di Francesco. Allenatore: Baroni A disposizione: Bleve, Brancolini,Cassandro,Lemmens, Pezzella ,Ceccaroni, Romagnoli, Tuia, Askildsen, Helgason, Banda, Ceesay Oudin, Voelkerling.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Pellegrini; Dybala, Abraham. Allenatore: Mourinho A disposizione: Svilar, Boer, Oliveras, Llorente, Kumbulla, Celik, Bove, Tahirovic, Camara, Wijnaldum, Volpato, Belotti.

Arbitro: Aureliano Assistenti: Vecchi-Perrotti. IV Uomo: Sacchi. Var: Guida. Avar: Prontera.

PREPARTITA - La Roma arriva alla sfida con il Lecce quarta in classifica grazie alla vittoria contro l’Empoli di 7 giorni fa. La squadra di Mourinho insegue la qualificazione in Champions League. Nel 2023 in campionato ha perso solo a Napoli nonostante una buona prestazione. Nessun turnover in vista della sfida europea. Al Via del Mare giocheranno i migliori.

ULTIME DA TRIGORIA - Tutti a disposizione di Mourinho per il match di questo pomeriggio. C’è Wijnaldum che è finalmente a completa disposizione. Out Spinazzola che tornerà a fine mese. Fuori dai convocati anche Karsdorp che è alle prese con un problema muscolare.

DOVE VEDERLA - La partita viene trasmessa in diretta da DAZN e per vederla in tv bisogna accedere all'app della piattaforma tramite una smart tv. In alternativa si può ricorrere ad una console come Playstation e XBOX o ad un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV. La telecronaca è affidata a Edoardo Testoni, con il commento tecnico di Simone Tiribocchi. Inoltre, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - La Roma ha perso solamente due delle 33 partite di Serie A TIM disputate contro il Lecce (23V, 8N): 2-3 il 20 aprile 1986 e 2-4 il 7 aprile 2012 - contro nessuna squadra affrontata almeno 10 volte nella competizione i pugliesi hanno una percentuale di successi più bassa che contro la Roma (6%).