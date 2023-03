Lazio-Roma ore 18:00 diretta LIVE: dubbio Wijnaldum-Matic. In attacco c’è Abraham

Torna il derby della Capitale. Mourinho deve riscattare la sconfitta dell'andata facendo leva anche sul morale dei giocatori reduci, a differenza dei biancocelesti, dal passaggio del turno in Europa

Redazione

Tutto pronto per il ritorno in campo della Roma. Alle 18, allo Stadio Olimpico andrà in scena il derby della Capitale tra i giallorossi e la Lazio. Mourinho arriva alla stracittadina dopo il passaggio ai quarti di finale di Europa League nei quali affronterà il Feyenoord (battuto lo scorso 25 maggio a Tirana nella finale di Conference), mentre Sarri è reduce dalla sconfitta contro l'Az Alkmaar che ha interrotto i sogni europei dei biancocelesti.

Lazio-Roma, le probabili formazioni — LAZIO(4-3-3): Maximiano; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. A disposizione: Provedel, Adamonis, Gila, Patric, Pellegrini, Radu, Lazzari, Basic, Marcos Antonio, Cancellieri, Immobile, Romero. Allenatore: Sarri

ROMA(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Wijnaldum, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. A disposizione: Boer, Svilar, Llorente, Celik, Camara, Matic, Bove, Tahirovic, El Shaarawy, Belotti, Volpato. Allenatore: Mourinho

PREPARTITA - Vigilia silenziosa con le due società che hanno scelto la via del silenzio stampa. Sarri e Mourinho non hanno parlato in conferenza prima del match caricando ancor di più di tensione l'ambiente. Lo Special One non sarà in panchina causa squalifica, al suo posto ci sarà Salatore Foti.

ULTIME DA TRIGORIA - Qualche dubbio di formazione tra le file giallorosse. In mezzo al campo, per far coppia con Cristante, Wijnaldum e Matic si sfidano per una maglia da titolare. L'olandese è reduce dai 90 minuti di San Sebastian nei quali ha dovuto sostituire proprio il serbo fermato da un problema intestinale. Sulla corsia di destra c'è Zalewski con Spinazzola o El Shaarawy sulla fascia opposta. Tegola dell'ultimo minuto invece per Sarri che dovrà fare a meno di Provedel a causa di un attacco febbrile. Al suo posto Maximiano.

DOVE VEDERLA - La sfida Lazio-Roma sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN, a partire dalle 17:15. Sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle smart tv compatibili con la app, Per chi lo preferisse, attraverso DAZN, potrà vedere la partita in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando precedentemente la app. La telecronaca sarà affidata a Ricky Buscaglia, con il commento tecnico di Riccardo Montolivo. In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti Instagram e Facebook.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - Quello di oggi è il 196esimo derby della Capitale tra Serie A, Coppa Italia e altre competizioni minori. I precedenti sorridono alla Roma con 73 successi, a fronte dei 56 della Lazio. I pareggi sono invece 66. L'ultima vittoria dei giallorossi risale al 20 marzo 2022, quando la doppietta di Abraham e la punizione perfetta di Pellegrini inchiodarono il risultato sul 3-0. E' dal 2016 però che la Roma non vince un derby in casa della Lazio. In quel caso 2-0 con le firme di Strootman e Nainggolan. Il giocatore giallorosso della rosa 2022-23 con più presenze nella stracittadina è Stephan El Shaarawy. Il Faraone conta 11 derby con 2 gol segnati ai biancoazzurri.